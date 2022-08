De kleren maken de man: 8 boetieks voor modieuze mannen

Stijlvolle, maar betaalbare mannenmode vinden hoeft geen moeilijke queeste te zijn. Acht stops in Vlaanderen en Brussel.

Arte Antwerp

Als je de rij bekeek die stond aan te schuiven tijdens de laatste Designer Days in Antwerpen, wordt de populariteit van het premium streetwearlabel Arte Antwerp elk jaar groter. In zowel hun Antwerpse als Brusselse vestigingen ontdek je de strakke, urban looks die intussen al menig garderobe overtuigd hebben.

Kammenstraat 45, Antwerpen en Antoine Dansaertstraat 50, Brussel, arte-antwerp.com

Gant

Hoewel de naam een knipoog lijkt naar de stad waarin de winkel huist, is het merk Gant wel degelijk op en top Amerikaanse mode. Het label staat garant voor comfortabele kledij met een hedendaagse uitstraling. Met een winkeloppervlak van ruim 180 vierkante meter is het bovendien een ideale winkel voor mannen die graag een ruime keuze hebben.

Castart

Kleur. Dat is het sleutelwoord achter het Antwerpse mannenlabel Castart. Een jaar geleden openden ze hun flagshipstore in het hartje van de Wilde Zee, waar ze ook andere merken etaleren als Carne Bollente en YMC. Op stap met een vrouwelijke shoppinggezel? Ook zij kan tegelijkertijd haar hart ophalen bij Castarts zusterlabel Our Sister.

Bellerose

Al meer dan dertig jaar drukt Bellerose haar stempel op het Belgische winkellandschap. Met winkels verspreid over het hele land zorgden Patrick Van Heurck en Marie-Chantal Regout voor een imperium waar mannen (en vrouwen) van verschillende leeftijden hun gading vinden.

Op verschillende locaties in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Knokke en Leuven, bellerose.be

Samsøe & Samsøe

Terug te vinden in onze hoofdstad en het centrum van Antwerpen: de winkels van het Deense kledinglabel Samsøe & Samsøe. Het was een van de merken die Scandinavische mode definitief op de kaart zette in ons land. Verwacht je aan minimalistische en uitgepuurde ontwerpen zoals enkel de Denen dat kunnen.

Kammenstraat 25, Antwerpen en Antoine Dansaertstraat 49, Brussel, samsoe.com

Rosemary

Het idee om een kledingzaak te starten zat al een tijdje in het hoofd van de neven David Viegas en Hiram Bonheur. De twee besloten de sprong te wagen en openden in mei hun Antwerpse boetiek Rosemary, waarvoor ze op zoek gingen naar internationale heren- en uniseks labels die volgens hen een introductie in ons land verdienen, zoals Noon Goons, Wood Wood en Disc London en enkele Belgische merken.

Kloosterstraat 106, Antwerpen, @rosemaryantwerp

Rewind Store

Won Hundred, NN07 en Colorful Standard zijn alvast enkele van de labels waaraan je je mag verwachten in deze Gentse herenzaak op een steenworp van de Vooruit. Bovendien kan je er ook even snuisteren tussen decoratie en vintage spulletjes als je kledij even moe geshopt bent.

Howlin’

Waanzinnig populair in Korea, maar wel degelijk een Belgisch label. Het knitwearmerk van ondernemers Jan en Patrick Olyslager staat garant voor kwaliteitsvol breigoed in felle patronen. Kwestie van je op tijd te buigen over je garderobe voor dit najaar. Een voorbereid man is er twee waard.