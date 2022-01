De grote modehuizen stelden de voorbije week hun haute couture-collecties voor de lente en zomer van 2022 voor in Parijs. Van een paard op de catwalk bij Chanel tot de grunge glamour van Glenn Martens voor Jean Paul Gaultier: dit sprong in het oog tijdens de modeweek.

Van 24 tot 27 januari vond in Parijs de Haute Couture Fashion Week plaats. Het orgelpunt van de modekalender voor liefhebbers van vakmanschap en glamour. Dit waren de hoogtepunten.

...

Van 24 tot 27 januari vond in Parijs de Haute Couture Fashion Week plaats. Het orgelpunt van de modekalender voor liefhebbers van vakmanschap en glamour. Dit waren de hoogtepunten. Beginnen doen we met onze nationale trots Glenn Martens. Vorig seizoen was het nog de beurt aan Chitose Abe van Sacai om gastontwerper te zijn bij het Franse modehuis, nu mocht de Belgische ontwerper van Diesel en Y/Project zijn creativiteit botvieren op de archieven van Gaultier. Tijdens de mannenmodeweek presenteerde Martens al een samenwerking met Gaultier, dus hij was niet aan z'n proefstuk toe. Bovendien rekruteerde Gaultier de jonge Bruggeling in 2008 als junior designer, vlak nadat Martens afstudeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Dat Martens bekend is met de geschiedenis van het merk en de iconische looks uit de archieven mag duidelijk zijn. Grungeprinsessen schreden over de catwalk in verschillende lagen chiffon en tafzijde en ook zandlopersilhouetten waren alomtegenwoordig. Romantisch en gevaarlijk: Martens voegde spikes toe aan enkele creaties om de aaibaarheidsfactor te temperen. Bij een Gaultiercollectie kunnen korsetten en streepjes niet ontbreken en ook die bracht de Belgische ontwerper op een eigenzinnige manier. Charlotte Casiraghi, de kleindochter van Grace Kelly, mocht letterlijk opdraven voor de modeshow van Chanel. Op het paard Kuskus maakte ze een rondje op de zanderige catwalk, gekleed in een vest uit de collectie. Het werd een hit op sociale media, maar veroorzaakte ook ophef. De dierenrechtenorganisatie PETA uitte op Twitter ongenoegen over het paard in de modeshow. 'Paarden zijn intelligente, complexe en makkelijk bang te maken individuen', klonk het. 'Het zijn geen modeaccessoires die gewend zijn aan het wandelen op een catwalk onder felle en warme lampen, vergezeld door harde muziek.' In de ogen van heel wat dierenrechtenactivisten vergaloppeerde het modemerk zich dus met deze stunt.Het idee van Charlotte en Kuskus kwam van set designer Xavier Veilhan. Virginie Viard legde uit dat zijn artistieke universum bol staat van referenties naar paarden en dat hij voor Charlotte Casiraghi koos omdat ze een getrainde showjumper is en een van de ambassadeurs van het merk. De inspiratie voor de collectie haalde Viard uit de jaren twintig, het constructivisme en de lichtheid van de zomer. Veren, franjes, rijkelijke versieringen: constructivisme, maar dan vrolijker en zomerser. Ook voor de make-up werd de mosterd gehaald bij het constructivisme, al leek het soms meer op een blauw oog dan een knipoog naar kunst. Pierpaolo Piccioli, creatief directeur bij Valentino, is al een tijdje bewuster bezig met een inclusieve aanpak tijdens het casten van de catwalkmodellen voor het Italiaanse modehuis, maar dit keer ging hij nog een stapje verder. Hij selecteerde niet alleen modellen van verschillende leeftijden, culturele achtergronden en lichaamstypes, maar pakte ook zijn ontwerpproces anders aan. Voor de pasvormen werkte hij met modellen met verschillende maten en lichaamstypes, zodat de creaties echt op de lichamen van een diverse cast zouden passen. Een verademing, aangezien een collectie meestal louter ontworpen wordt op de pasvorm van een klassiek, slank model. Piccioli wilde dezelfde emoties en magie op de catwalk toveren voor een uitgebreide, diverse waaier aan mensen. 'Als zij mooi is, ben jij ook mooi', is de boodschap van de ontwerper. Het mocht dan wel haute couture voor de lente- en zomermaanden zijn wat getoond werd in Parijs, heel wat modehuizen ruilden blote benen in voor opvallende panty's. Bij Dior kregen ze zelfs stekels. De kousen zijn een ode aan het borduurwerk en het vakmanschap van het atelier. Daarover zei Maria Grazia Chiuri overigens het volgende: 'Het atelier is anders dan vroeger. Het is niet alleen Avenue Montaigne, maar iets dat over de hele wereld bestaat. We hebben verschillende ateliers - in Parijs en in India - en er is ook een dialoog tussen hen. Het gaat erom samen iets te realiseren.' Zo werkt Dior ook samen met de Chanakya School of Craft in India, een plek waar vrouwen opgeleid worden in lokale ambachten, zoals gespecialiseerd borduurwerk. 'In de mode heerst er het idee dat de genialiteit van de creatief directeur gevierd moet worden, alsof hij het allemaal alleen heeft gedaan. Dat klopt echter niet. Het is in de dialoog met het team, met de naaisters, de borduursters, dat schoonheid ontstaat.' Naast de geborduurde kousen en jurken is het een vrij kalme, rustige collectie met een eenvoudig kleurenpalet. Alle creaties zijn in het zwart, wit, grijs of zilver. De reden hiervoor? Maria Grazia Chiuri werd geïnspireerd door haar wens om zich kalm te kunnen voelen in deze moeilijke tijden. Ze combineert kwetsbaarheid met romantiek in de creaties.Er waren ook heel wat 'dagdagelijkse' couturelooks te bewonderen op de catwalk. Chiuri ziet haute couture niet als iets dat strikt synoniem staat voor balzalen en rode lopers. In de collectie zitten dus smetteloze broekpakken, perfect gesneden jasjes en superdeluxe wollen jurken. Een op maat gemaakt stuk om op een doordeweekse dag te dragen? Niets is chiquer dan dat. Voor de meeste stervelingen een verre droom, maar prachtig om naar te kijken. Kim Jones koos voor de haute couturecollectie van Fendi voor een balans tussen geschiedenis en futurisme. De inspiratie haalde hij bij Rome, de geboortestad van Fendi, en in science fiction, zoals 'Dune' en 'Star Wars'. Na het zien van de verfilming van 'Dune' greep hij opnieuw naar het boek en van Star Wars heeft de ontwerper naar eigen zeggen allerlei speeltjes, die in zijn bureau uitgestald staan. Deze mix resulteert in silhouetten die geschikt zijn voor strijdvaardige keizerinnen die andere planeten bevolken of in de toekomst hier op aarde de scepter zwaaien. Jones goot er een spooky sausje over, waardoor de modellen niet alleen van een andere planeet of tijdperk leken te komen, maar ook deden denken aan geesten..