Na klachten over racisme op de werkvloer bij Zalando maakt de Duitse retailer de belofte om actiever in te zetten op samenwerkingen met merken die gelinkt zijn aan zwarte ondernemers.

Fernando Torres, een voormalige art director van Zalando, beschuldigde het bedrijf ervan in 2018 niet te reageren op klachten over medewerkers die zich verzetten tegen het boeken van zwarte modellen en opmerkingen maakten over hun huidskleur.

Zalando startte in juni dit jaar alsnog een onderzoek naar deze klacht. Het bedrijf laat weten dat het de kernbeschuldigingen niet heeft kunnen bevestigen en daarom afziet van disciplinaire maatregelen. Wel onthulde het onderzoek dat er discriminerende taal werd gebruikt op de werkvloer. Als reactie hierop zullen ze antidiscriminatietraining verplicht maken voor hun medewerkers. Het personeel wordt aangemoedigd om discriminatie te melden, zodat er actie kan ondernomen worden. Daarnaast worden de richtlijnen rond imago en samenwerkingen met influencers herzien, zodat inclusiviteit nog meer op de voorgrond zal treden tijdens campagnes.

Gehoord voelen

Zalando gaat ook investeren in het diversifiëren van z'n leveranciersbestand en onder andere meer kleding aanbieden van merken die geleid worden door zwarte ondernemers. Daarmee reageren ze ook op de kritiek dat modebedrijven vaak loze beloftes doen, maar uiteindelijk niet over de brug komen met structurele veranderingen.

Co-founder en ceo Robert Gentz stelt dat ze continu blijven zoeken naar manieren om zich te verbeteren. 'Dit onderzoek heeft ons een beter zicht gegeven op waar we momenteel staan en welke specifieke maatregelen we kunnen nemen om te verzekeren dat iedereen, van klanten en werknemers tot modellen en partners, zich gewaardeerd, gehoord en empowered voelt.'

Onderzoek

Zalando is lang niet het enige modebedrijf dat in de nasleep van de Black Lives Matter-betogingen onder vuur kwam te liggen voor racisme binnen de werkomgeving. Zo kregen ook & Other Stories en moederbedrijf H&M de wind van voren nadat bekend raakte dat er tijdens brainstorms gebruik was gemaakt van racistische taal - zoals het N-woord - en denigrerende beelden. Het team dat verantwoordelijk was voor deze incidenten is geschorst, laat de H&M Group weten. 'Het is een serieuze breuk met ons beleid en het gaat tegen alles in waar we voor staan,' aldus H&M Group CEO Helena Helmersson.

Er lopen ook onderzoeken bij de modegroep om na te gaan of er gelijkaardige discriminerende incidenten hebben plaatsgevonden. En net zoals bij Zalando staan er trainingen op het programma om racisme in de toekomst te vermijden. Er wordt ook geïnvesteerd in verschillende adviesraden die werken rond diversiteit.

