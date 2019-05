De textielindustrie is een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. Het Antwerps inzamelinitiatief De Collectie wil daar verandering in brengen.

De Collectie is een samenwerking van vijf Antwerpse non-profitorganisaties: De Kringwinkel Antwerpen, Oxfam, Wereld Missie Hulp, Kindervriend en Mensenzorg. De inzamelactie wil Antwerpenaren motiveren om textiel dat ze niet meer nodig hebben te doneren. Het verzamelde textiel wordt vervolgens op een lokale en sociale manier gesorteerd en verwerkt. 'Samen met de rest van Antwerpen geven we items met een verleden opnieuw een toekomst. Want wees eerlijk, hoeveel kleren in je kast draag je écht?', klinkt het bij de organisatie.

Op zaterdag 25 mei kan je al je overbodige kleding, accessoires, schoenen en zelfs je huishoudtextiel binnenbrengen in een van de verzamelpunten. Wie daar om de een of andere reden niet geraakt, kan er ook voor kiezen om het textiel te laten afhalen aan huis. Alle textieldonors krijgen een kleine verrassing.