David Renne, nieuwe creatief directeur bij Moschino, overleden op 46-jarige leeftijd

De Italiaanse modeontwerper Davide Renne (46), die op 1 november startte als creatief directeur bij Moschino, is aan een hartaanval overleden in Milaan.

‘Er zijn geen woorden om de pijn te beschrijven die we op dit moeilijke moment ervaren. Davide was nog maar een paar dagen bij ons, toen een plotselinge ziekte hem te vroeg van ons wegnam. We kunnen nog steeds niet geloven wat er is gebeurd,’ zei Aeffe-voorzitter Massimo Ferretti in een verklaring.

Ferretti voegde eraan toe dat Renne ‘geliefd en gerespecteerd’ was en betreurde het dat hij net vol ambitie, enthousiasme en optimisme bij het huis was begonnen.

Renne begon zijn carrière onder Alessandro Dell’Acqua nadat hij was afgestudeerd aan de Polimoda modeschool in Firenze. Hij was de afgelopen twintig jaar lid van het Gucci-ontwerpteam, het meest recentelijk als hoofd van de vrouwenafdeling.

De Italiaanse ontwerper volgde begin november Jeremy Scott op bij Moschino, die in maart 2023 liet weten dat hij opstapte bij het label. Hij zou het vierde creatieve hoofd zijn van het merk, dat in 1983 werd opgericht door wijlen Franco Moschino. ‘We zijn ervan overtuigd dat hij een centrale rol zal spelen in het vormgeven van de toekomst van Moschino, een wereldhuis met een Italiaans hart,’ zei Massimo Ferretti over Renne toen hij zijn benoeming aankondigde.