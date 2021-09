Ooit was mannenmode saai, vandaag lijkt elk nieuw seizoen gedurfder, vrijer, vrolijker. Post-corona spreekt er meer dan ooit hoop en optimisme uit de mannencollecties voor het najaar.

'Er groeit iets', zei Miuccia Prada tijdens de digitale mannenmodeweek van januari, toen de collecties voor dit najaar werden onthuld. 'Heel traag, beetje bij beetje. Ik voel op dit moment een zekere opwinding, een groeiend optimisme.' 'Wat groeit,' vervolgde haar co-ontwerper Raf Simons, 'is het verlangen naar beweging en actie, naar nieuwe energie. We hopen allemaal dat alles snel beter zal gaan. Hopelijk ten laatste tegen het einde van het jaar, wanneer deze kleren in de winkels liggen.' Dat moment is nu ongeveer aangebroken. De kleren liggen in de winkels. Het dieptepunt van de crisis ligt, hopelijk, achter ons. Alles gaat beter. Dat de mannencollecties over het algemeen donker noch deprimerend zijn, is een opluchting. Opwindend? Dat ook. De mannenmode is al langer vrij, vrank en vrolijk. Er is geen weg terug. Elk nieuw seizoen lijkt gedurfder, feller, extremer dan het vorige. Jonger ook: Justin Bieber, 27, is zowat de grand seigneur van de mode. Niemand gaat beter gekleed dan Lil Nas X, 22, of Jaden Smith, 23. In de damesmode is het precies omgekeerd: daar worden 'oudere' vrouwen prominenter. Bieber deelt dit seizoen de reclameaffiches van Balenciaga met de Franse actrice Isabelle Huppert, 68. Wat niet noodzakelijk betekent dat minder jonge mannen zich per definitie uitgesloten moeten voelen. Je bent maar één keer jong, maar waarom zou je daar in je garderobe rekening mee moeten houden? Het najaar voelt als een nieuw begin: meer lente dan herfst, in zekere zin. Het spannendste merk van het moment is ERL uit Venice, Californië, waar het altijd zomer is. Justin Bieber is fan. De definitie van wat nu precies draagbaar is, blijft evolueren. Het is een goed moment om te experimenteren met rokken, tunieken en kilts, in de aanbieding bij onder anderen Dries Van Noten, Wales Bonner, Homme Plissé Issey Miyake, Louis Vuitton en JW Anderson. Jongens in bandeau of crop top zagen we afgelopen zomer genoeg op TikTok en Instagram. Tijdens de virtuele modeweken van januari werd er massaal gedanst, te beginnen met dat filmpje van Prada aan het begin van het seizoen, en evenveel gefantaseerd. Het Franse label Etudes liet modellen uit hun dak gaan in shoppingmall en metrostation Châtelet Les Halles - de kleren koppelden cartoonfiguren Beavis & Butt-head aan werk van de Amerikaanse kunstenaar Martine Syms: high-concept grunge. MSGM, uit Milaan, combineerde bergbeklimmers met ravers, een mix van zogeheten 'gorpcore' (outdoorwear van fabrikanten als The North Face en Arc'teryx) en acid house. In Japan ging Kidill voluit voor punk, met een performance van cultmuzikant Keiji Haino, en pogoënde kids in het zwart. Er wordt meer dan ooit belang gehecht aan comfort. Kleren mogen er 'speciaal' uitzien, maar ze moeten ook gemakkelijk zitten. De kans dat het maatpak ooit nog een hoofdrol krijgt in de mannenmode, wordt elke dag een stukje kleiner. Zegna, van alle klassieke mannenmerken misschien het meest prestigieuze, toonde dit seizoen geen enkel traditioneel pak. Pal Zileri sloot zijn historische fabriek in de buurt van Treviso, Brioni kondigde een ontslagronde aan. Anderzijds wordt er nog altijd naar hartenlust gesampeld uit het verleden. De opmars van vintage helpt daarbij. Zin in een pak? Dat mag. In het licht aan het eind van de tunnel is alles toegestaan.