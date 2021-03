We zitten allemaal nog aan onze laptops gekluisterd, en een pak chips spreekt meer tot de verbeelding dan een confectiepak. Dus opteert de mannenmode komende zomer voor vrolijke kleuren, pyjama's binnen en buiten, en oversized van alles.

Don't worry, be happy. De toestand is ernstig, maar niemand heeft zin in apocalypsmode. Het trefwoord voor de zomer is optimisme. Want ondanks alles gaat het leven gewoon door. Wie er voor de pandemie goed wou uitzien, wil dat allicht nog steeds. Zeker, er zijn minder momenten om uit te pakken met je nieuwe fits. De wereld is even geen schouwtoneel meer, maar Instagram draait door. Met een filter zie je er sowieso beter uit dan in het echt. Je controleert hoe je je presenteert. Buiten je bubbel hoeft niemand de wallen onder je ogen te zien. De mannencollecties die de komende weken in winkels en webshops belanden, zijn op enkele uitzonderingen na onthuld tijdens de eerste volledig digitale modeweken, in juni en juli vorig jaar, toen echt niemand wist wat de toekomst zou brengen (de damescollecties worden traditiegetrouw pas drie à vier maanden later gepresenteerd). Ontwerpers en labels moesten niet alleen in moeilijke en onzekere omstandigheden hun collecties maken, ze moesten zichzelf ook in geen tijd heruitvinden als filmmakers, én daarbovenop een manier vinden om hun collecties van op afstand te verkopen aan inkopers van boetieks wereldwijd. Net zoals tijdens de traditionele modeweken werkte niet iedereen met dezelfde middelen. Er waren superproducties en amateurfilmpjes. Een aantal ontwerpers hield het bij wat foto's, ook goed. Soms waren de amateurfilmpjes sterker dan de vermeende kaskrakers. Zoals kleine shows van jonge ontwerpers ook soms meer indruk maken dan de megaspektakels van de luxemerken. Jacquemus showde als enige label op de Franse kalender in het echt, in een korenveld buiten Parijs, voor een handvol toeschouwers. Dat leverde mooie beelden op, maar het was ergens ook confronterend: de invités in het wiegende koren, onder wie actrice Isabelle Adjani, leken wel heel erg op de laatste overlevenden in een rampenfilm, op het nippertje ontsnapt aan zombies. Dromen was toegestaan. Walter Van Beirendonck en Mihara Yasuhiro speelden met poppen, Doublet met een levensgrote teddybeer in gehaakt pak die mensen een ' Happy Unbirthday' ging wensen om zo het dagelijkse leven te vieren. Sunnei liet online vijf avatars de Macarena dansen en zong zo een vrolijke noot. Soms scheen de realiteit door het scherm: Etudes liet zijn modellen door de zonnige (maar lege) straten van Parijs lopen. Hermès en Rick Owens namen ons live mee achter de schermen van een klassiek defilé. Diversiteit was belangrijker dan ooit. Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter van Botter openden hun film met een zwart scherm en de stemmen van ontwerpers: ' As designers we are dreamers, and the power of a dream is that it brings a belief to life. We all need to believe it's possible to unite. All together against violence on the black community. Against violence on any community.' Het filmpje dat erop volgde, met de gereputeerde stylist Jenke Ahmed Tailly en model Lamine Fahty, was lofi, maar tegelijk ook een van de sterkste bijdragen van de week. 'Ik ben er zelf het voorbeeld van dat vooruitgang mogelijk is', zei Olivier Rousteing van Balmain in het filmpje van een cruise op de Seine, waarin modellen archiefstukken van het huis droegen terwijl zangeres Yseult haar hit Noir lipte. Thom Browne liet zanger Moses Sumney de olympische hymne zingen: een halfnaakte Hercules met een lichaam als gesculpteerd van zwart marmer. Kim Jones van Dior liet zich inspireren door de schilderijen van een Ghanese kunstenaar, Amoako Boafo, en gebruikte uitsluitend zwarte modellen. De belangrijkste show van het seizoen was The Dancing Kid van Celine, gefilmd bij valavond op het circuit du Castellet, in het zuiden van Frankrijk, waar ontwerper Hedi Slimane zich heeft gevestigd na verscheidene jaren ballingschap in Californië. De collectie is een ode aan de jeugd van tegenwoordig, geïnspireerd door de eBoys van TikTok, jongens die alles over en door elkaar dragen: een joggingbroek, een bomberjack versierd met kristallen, een tie-dye sweatshirt, een anorak met tijgermotief, een bromfietshelm, en zo verder. In de mannenmode is 'less is more' al even vervangen door 'more is more' (al zien we tegelijk ook een voorzichtige terugkeer naar uitgepuurd minimalisme), en laagjes over elkaar stapelen tot je er vanzelf geweldig uitziet, werkt altijd. Met The Dancing Kid interpreteert en sublimeert Hedi Slimane de stijl van een hele generatie. De kids hebben Celine niet nodig om er cool uit te zien. Maar als je de looks van de shows ontrafelt, krijg je mooie kleren die perfect in de lijn der verwachtingen liggen van dertigers en veertigers. Het is bijna een wonder dat trends de pandemie overleefd hebben. Kleur is alomtegenwoordig. Pastels troef, en hier en daar duikt opnieuw een vonk geelgroen fluo op, zelfs bij Hermès. Pakken zijn comfortabel en vaak opvallend baggy, vaak elegant, maar zelden formeel. Het Amerikaanse instituut Brooks Brothers ging onlangs failliet, allicht een teken aan de wand. De pyjama is, een beetje voorspelbaar, het essentiële kledingstuk van de zomer: halverwege een joggingpak en een maatpak, geschikt voor binnen en buiten, sexy maar tegelijk ook aangekleed. Dromen is overal en altijd toegestaan. Vliegen de nieuwe mannencollecties straks de deur uit? Snakken we naar iets nieuws, of zijn we alles welbeschouwd tevreden in onze joggingbroek? Voor de eigenaars van modeboetieks wordt het deze zomer bang afwachten.1. De klare lijnEr worden dit seizoen relatief weinig risico's genomen in de mode, en dat kun je niemand kwalijk nemen - het was om te beginnen al niet evident om collecties gefabriceerd te krijgen. Voor sommige merken lijkt het een moment om terug te keren naar de fundamenten. Zoals Ann Demeulemeester, dat in afwachting van een nieuwe ontwerper alleen stukken van vroeger heruitbrengt, of Prada, dat voor de laatste mannencollectie zonder Raf Simons teruggrijpt naar het minimalisme van de nineties. Wie de toekomst tegemoet wil gaan met een klare lijn, kan ook terecht bij Jil Sander of Lemaire.2. De grote remixDoe je ogen dicht, trek minstens vijf lagen over elkaar aan, ga naar buiten. Goed nieuws voor wie kind aan huis is bij Think Twice en andere vintageshops. De collecties van onder meer Celine, E.R.L., Blue Marble en Cool TM geven het goede voorbeeld: een beetje nineties-stijl, een beetje Californische vibes, een beetje punk - goed schudden.3. PastelKleur is niks nieuws in de mannenmode, maar dit seizoen kun je niets verkeerd doen met pastel - lavendel, perzik en zachtroze in het bijzonder. Homme Plissé Issey Miyake heeft de zuiverste pastels, Raf Simons de vuilste. Voor een betaalbare versie: in de rekken van Uniqlo liggen op dit moment sweatshirts in alle juiste tinten.4. Bermuda'sTot vorig jaar leken korte broeken elke zomer nog wat korter te worden. De microshort is nog altijd populair, eventueel gecombineerd met een lange lichte mantel, maar de bermuda is komende zomer de populairste optie. Liefst wijd, en tot net boven of net onder de knie, zoals bij Celine, Dior, Zegna of Jacquemus. Houd het nog even stil, maar ook de huiveringwekkende driekwartbroek is aan een trage opmars begonnen (onder meer bij Versace en Fendi).5. Extra wijdHéél formeel wordt het deze zomer niet. De pakken van het moment, zoals die van Botter en Jacquemus, zijn wijd en breed, de jassen double-breasted en licht, de broeken ruim, eighties-stijl. Y/Project heeft, zoals wel vaker, de interessantste broeken van het seizoen. Ook goed: een kostuumjas over een short. Dan refereer je op subtiele wijze meteen ook aan het Zoom-outfitcliché (classy bovenaan, trashy onderaan). Draag er misschien ook een zonnebril bij. The Future's So Bright I Gotta Wear Shades, zong Timbuk 3 al in 1986.6. Pyjama'sHeeft een jaar thuiswerken echt een invloed gehad op wat we dragen? Misschien wel: de garderobe van dit voorjaar is opvallend comfortabel, met veel lichte stoffen en genereuze volumes. Topstuk van de zomer: de zijden pyjama - polyester mag ook - geruit, met paisleyprint, of anderszins bedrukt. Bij Kidill, Undercover, Louis Vuitton en MSGM.