Dag Walter

Hier staan we dan, op het dak van de Academie, allemaal aanwezig, zoals jij het graag had. Iedereen moet erbij zijn, dat was altijd je vereiste. Zeker op belangrijke momenten. Zowel in je klas als in de leraarskamer hield je van drukte, vergaderen in kleine teams was niets voor jou. Toen het door corona even niet anders kon, herhaalde je het voortdurend: “Jongens, zodra het kan, doen we dit weer samen, hè.” Jij geloofde in de wijsheid van de groep, waar ideeën uit kunnen groeien, discussies verrijkt worden en iedereen leert van elkaar.

Dag Walter, bedankt voor alles.

Ook deze week zul je ons een laatste keer allemaal betrekken bij de jurering van onze studenten, een ervaring die jij zoals altijd met verve zult modereren door je talent om te luisteren en te analyseren, steeds met oog voor de reputatie en het niveau van de school. Dat elke docent hier elke student kent, en omgekeerd, is erg bijzonder en lang niet in elke academie het geval. Dat is jouw verdienste en gaan we enorm missen.

We zijn nog niet echt klaar om je uit te wuiven. Want wat een buitengewone tijd hebben we samen beleefd. Bedankt om al die jaren in ons te geloven. Als artistiek directeur van de afdeling heb jij ons team met liefde en visie gestuurd en verzorgd, en als docent in het derde jaar was je ronduit subliem. Je wist je artistieke visie te combineren met je rol als mentor en tilde de studenten daarmee naar een internationaal niveau. Heel vaak maakten ze in dat derde jaar een grote persoonlijke doorbraak, omdat jij je kon inleven in werelden die soms ver stonden van je eigen smaak, altijd de eigenheid van elke student zag en bereid was je internationale connecties te gebruiken om hen op topniveau te laten werken. Dat heeft de naam en faam van onze Academie tot ver buiten België doen groeien en zullen we voor altijd koesteren, herinneren, missen.

Dag Walter, bedankt voor alles.

De modedocenten van het schooljaar 2021-2022