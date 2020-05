Luxeartikelen van pakweg Chanel of Louis Vuitton zijn een pak duurder geworden tijdens deze coronacrisis, zo zegt persbureau Reuters.

De wereldwijde coronamaatregelen halen een flinke streep door de rekening van heel wat bedrijven, waaronder ook modemerken van de meest luxueuze soort. Ter compensatie daarvan zouden prijzen op sommige artikelen de laatste weken snel gestegen zijn.

Zo achterhaalde het persagentschap dat handtassen en sommige lederen items van Chanel vijf tot wel zeventien procent duurder geworden zijn, volgens het merk omdat ook de prijzen van bepaalde ruwe materialen gestegen zijn. Ook bij Louis Vuitton vormen de gestegen prijzen een curve waarvan we vandaag spontaan huiveringen krijgen. Kostte een Neverfull MM Monogram tas op de website in oktober nog 1207 euro, dan is dat vandaag 1371 euro: goed voor een toename van 14 procent. Louis Vuitton wilde niet reageren op de vaststelling.

De prijzen van luxe-items stijgen al jaren, nuanceert gespecialiseerd magazine Business of Fashion, maar toch doet de huidige snelheid waarmee dat gebeurt wenkbrauwen fronsen. Aan het magazine verklaart Chanel dat het al sinds 2015 probeert om de prijzen van haar producten wereldwijd te harmoniseren, waardoor Chinese consumenten voor eenzelfde product hetzelfde zouden betalen als Franse. In China bleken de luxe-items immers een stuk duurder dan in het Westen. 'Daarom kocht maar liefst twee derde van de Chinezen zijn Vuittons en Prada-tassen in het buitenland', aldus Retail Detail. 'Wij vinden het essentieel om onze klanten niet te bestraffen op basis van geografische overwegingen', klinkt het bij Chanel. Ook Louis Vuitton hanteert die strategie.

De recente snelle prijsverhoging lijkt echter niet in dat plaatje te passen en lijken meer te dienen om het gat dat corona heeft geslagen te overbruggen. Dat is echter een strategie die enkel werkt voor de meest prestigieuze merken, stelt Business of Fashion nog. Gucci en Prada, die minder sterk staan in China, zouden het momenteel voorzichtiger spelen. Mulberry zou zelfs volledig de andere kant zijn opgegaan, met prijsverlagingen tot wel twintig procent op sommige Aziatische markten.

