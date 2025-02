Creatief directeur Sabato De Sarno stapt op bij Gucci

Amper twee jaar na zijn aanstelling vertrekt creatief directeur Sabato De Sarno alweer bij Gucci. Tegenvallende resultaten zouden aan de basis liggen van zijn vertrek, al wordt er officieel geen reden gecommuniceerd.

‘Elk belangrijk project komt tot stand dankzij de passie, intelligentie en het hart van uitzonderlijke mensen. Aan hen zeg ik: zoek naar zoveel mogelijk vreugde. Dat is de enige maatstaf voor om aan af te meten of je trouw blijft aan jezelf, ongeacht de uitdaging’, klinkt het enigszins cryptisch in een afscheidsboodschap op Instagram. De Sarno zal de herfst-wintershow 2025 die op 25 februari gepland staat in Milaan niet meer zelf presenteren. Het designbureau achter het merk zal dat voor z’n rekening nemen.

Het vertrek van De Sarno komt als een verrassing. De Napolitaan verdiende zijn strepen al bij onder meer Prada, Dolce & Gabbana en Valentino. Hij werd bij Gucci aan boord gehaald met een duidelijke missie: het merk een universeler, meer discreet imago aanmeten na de passage van de nogal uitgesproken Alessandro Michele. Die visuele transformatie vertaalt zich vermoedelijk niet in betere verkoopcijfers, al moeten we daarvoor nog wachten tot volgende week. Dan presenteert luxegroep Kering, de eigenaar van Gucci, zijn resultaten van boekjaar 2024.

Wie de eer krijgt om De Sarno op te volgen ‘zal te gepaste tijden worden gecommuniceerd’, klinkt het in een persbericht van Gucci.

In de modewereld is er de afgelopen weken een heuse stoelendans aan de gang. Zo werd vorige week aangekondigd dat Kim Jones opstapt bij Dior en de Belg Glenn Martens wordt creatief directeur bij Maison Margiaela.