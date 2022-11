Creatief directeur Alessandro Michele verlaat Gucci

Na de aanhoudende geruchten is het nieuws nu bevestigd: Alessandro Michele vertrekt bij Gucci. Hij was er sinds 2015 creatief directeur en wist het merk succesvol een nieuw tijdperk in te loodsen. Tegenvallende cijfers na de coronacrisis zouden hem richting uitgang geduwd hebben.

‘Vandaag is het einde van een heel bijzondere reis’, klinkt het op het Instagram-account van de ontwerper. ‘Meer dan twintig jaar kon ik al mijn liefde en creativiteit kwijt in dit bedrijf. Maar soms scheiden wegen door een verschil in visie.’

‘De weg die Gucci en Alessandro hebben afgelegd is uniek en zal de geschiedenisboeken ingaan als een uitzonderlijk tijdperk’, klinkt het François-Henri Pinoult, hoofd van de Kering, de luxegroep boven Gucci. ‘Zijn passie, verbeelding en cultuur heeft Gucci weer op de voorgrond geplaatst’, klinkt het nog in het gerenommeerde modeblad Business of Fashion.

Herlees hier ons gesprek met Allessandro Michele uit 2017:

Alessandro Michele, de mirakelman van Gucci: ‘Man, vrouw, wat maakt het uit?

Totale tranformatie

Mooie woorden, maar het parcours van Michele is net iets hobbeliger dan dat. In 2002 werd de komst van de alternatieve, nogal flamboyante Italiaan op het nodige gefrons onthaald. Zijn persoonlijke stijl stond nogal in contrast met het DNA van het toen eerder klassieke Gucci. De initiële achterdocht maakte al snel plaats voor appreciatie. De komst van Michele was exact wat het merk nodig had. Zijn frisse, gedurfde stijl vond weerklank bij een jonger publiek. In 2015 schopte Michele het tot creatief directeur.

Michele werd verantwoordelijk voor de collecties, de producten en het wereldwijde bedrijfsimago, een rol die hem als gegoten zat. Met zijn streetwear-geïnspireerde merchandising en zijn genderfluïde stylings, zette hij de toon op het modetoneel. Ook de communicatie en de winkels ondergingen een metamorfose, op maat van een jongere generatie luxeconsumenten. Die aanpak legde Gucci geen windeieren. Tussen 2015 en 2019 verviervoudigde de bedrijfswinst, een ongeziene groei in de luxesector.

Begin van het einde

De coronacrisis heeft het merk echter hard getroffen. In 2020 vielen de inkomsten maar liefst 22 procent terug. Ook in de jaren die volgde bleef het merk qua groei slabakken in vergelijking met concurrenten als Louis Vuitton, Dior en Hermès. Op een persconferentie begin dit jaar zei Kering-topman Pinault dat hij het merk opnieuw een tijdlozer imago wilde aanmeten om het tij te keren. Een nieuwe creatieve directeur kan een frisse wind door het bedrijf laten waaien, en, wie weet, de verkoopcijfers opnieuw aanzwengelen.