Craig Shimirimana is pas 17, loopt school in Boom en had tot voor kort nog nooit van Maison Margiela gehoord. In januari liep hij zijn allereerste show voor Prada, het begin van een lange reeks.

Hoe ben je in de modellenwereld beland?

'Een vriend van mij is model bij Rebel Management. Ik vond dit zo cool dat ik contact opgenomen heb met het modellenbureau. Tot mijn verrassing zagen ze iets in mij. Enkele maanden later werd ik opgebeld om precastings te doen voor de modeweken. Ik had meteen mijn eerste job bij Prada beet. De week nadien, in Parijs, heb ik vrij veel shows kunnen lopen, onder meer Raf Simons, Sacai, Berluti, Maison Margiela, Paul Smith en Lanvin, een show die ik mocht openen.'

Wat zijn je plannen en dromen?

'Ik wil eerst mijn middelbare school afmaken. Daarna zou ik graag voltijds als model werken. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is het hard werken, maar voor mij is het een echte passie geworden. Die adrenalinekick op de catwalk vind ik geweldig. Wat grote shows betreft, staan Dior en Louis Vuitton op mijn verlanglijst. Ik droom er ook van om ooit het gezicht te worden van een campagne voor parfums.'

Heeft deze ervaring je leven veranderd?

'Jazeker, ik ben veel zelfstandiger geworden. Als model moet je alleen reizen, leren organiseren, zorgen dat je de locaties vindt, dat je op tijd bent en dat je gefocust bent op de job. Ondertussen heb ik al veel vrienden in de modellenwereld. Ik heb wel het gevoel dat ik een dubbelleven leid: tijdens de modeweken zijn alle ogen op mij gericht, thuis ben ik gewoon Craig, met dat verschil dat ik geen zakgeld meer hoef te vragen aan mijn vader om naar de film te gaan.' (lacht)

