De modewereld staat nooit stil, maar in 2020 werd toch vooral ter plaatse getrappeld. Brengt 2021 beterschap? Van de coutureweek, die volgende week start, wordt veel verwacht.

Winkels waren wereldwijd maanden gesloten. De modeweken verhuisden bijna integraal naar het internet. Rode lopers werden opgerold, bedrijfsfeestjes geannuleerd. Je aankleden was vorig jaar zelden een must, tenzij voor een bezoek aan de supermarkt of een vergadering via Zoom. Nieuwe kleren kopen? Wat een frivool idee.

Brengt 2021 beterschap? De textielindustrie hoopt van wel. De mannenmodeweken, midden januari, kwamen net iets te vroeg. Maar van de coutureweek, die loopt van 25 tot 28 januari, wordt veel verwacht. Kim Jones maakt zijn debuut bij Fendi, Alber Elbaz maakt zijn comeback met AZ Factory en Jean Paul Gaultier gaat in zee met Sacai. Zoals altijd zijn ook Chanel en Dior van de partij.

Dat couture - de meest veredelde en oudste vorm van mode - belangrijk blijft, kan verrassend lijken. Pierre Cardin, die eind december overleed, voorspelde in de seventies al dat couture zou evolueren tot het laboratorium van de mode: een platform voor vestimentair experiment.

Pierre Cardin voorspelde in de seventies al dat couture zou evolueren tot het laboratorium van de mode.

De coutureweek geeft prêt-à-porterlabels ook wat ademruimte. De 'grote' modeweken van februari en september zitten bomvol. Tijdens couture kan een ontwerper - in theorie - gemakkelijker opvallen. Dat verklaart waarom ook steeds meer jonge ontwerpers dan showen.

2020 was een raar jaar. De modeweken implodeerden, met chaos als gevolg. Het showseizoen liep tot eind december. Misschien brengt een coherente, hechte coutureweek weer wat orde en rust in de mode. Het wordt in elk geval spannend. Toen Karl Lagerfeld nog de plak zwaaide bij Fendi, showde het Romeinse huis slechts af en toe couture - officieel: haute fourrure - en nooit voor de zomer. Blijft Fendi koppig bont promoten? Afwachten. Alber Elbaz, die in 2015 op staande voet werd ontslagen bij Lanvin, na vijftien jaar trouwe dienst, lanceert AZ Factory met fondsen van Richemont, de luxegroep achter merken als Cartier en Chloé. Kan hij het nog? En dan is er nog Gaultier. Het 'enfant terrible' van de Franse mode ging in januari vorig jaar met pensioen, maar zijn merk gaat niet helemaal in de mottenballen. Gaultier werkt vanaf nu met gastontwerpers. Sacai bijt de spits af. Met een glansrol voor matrozenstrepen?

De couture blijft ook volgend seizoen cruciaal voor de mode, met alvast twee belangrijke momenten in juli: de lang aangekondigde retour van Balenciaga op de couturekalender - stichter Cristobal Balenciaga sloot zijn bedrijf in 1968, vier jaar voor zijn dood. Toen het label in 1986 werd geherlanceerd, was dat zonder couture. Bij Givenchy, ten slotte, krijgt de nieuwe artistiek directeur Matthew Williams zijn vuurdoop in de couture. De ontwerper komt uit de streetwear-scene. Heeft hij ook iets met feestjaponnen?

Winkels waren wereldwijd maanden gesloten. De modeweken verhuisden bijna integraal naar het internet. Rode lopers werden opgerold, bedrijfsfeestjes geannuleerd. Je aankleden was vorig jaar zelden een must, tenzij voor een bezoek aan de supermarkt of een vergadering via Zoom. Nieuwe kleren kopen? Wat een frivool idee. Brengt 2021 beterschap? De textielindustrie hoopt van wel. De mannenmodeweken, midden januari, kwamen net iets te vroeg. Maar van de coutureweek, die loopt van 25 tot 28 januari, wordt veel verwacht. Kim Jones maakt zijn debuut bij Fendi, Alber Elbaz maakt zijn comeback met AZ Factory en Jean Paul Gaultier gaat in zee met Sacai. Zoals altijd zijn ook Chanel en Dior van de partij. Dat couture - de meest veredelde en oudste vorm van mode - belangrijk blijft, kan verrassend lijken. Pierre Cardin, die eind december overleed, voorspelde in de seventies al dat couture zou evolueren tot het laboratorium van de mode: een platform voor vestimentair experiment.De coutureweek geeft prêt-à-porterlabels ook wat ademruimte. De 'grote' modeweken van februari en september zitten bomvol. Tijdens couture kan een ontwerper - in theorie - gemakkelijker opvallen. Dat verklaart waarom ook steeds meer jonge ontwerpers dan showen. 2020 was een raar jaar. De modeweken implodeerden, met chaos als gevolg. Het showseizoen liep tot eind december. Misschien brengt een coherente, hechte coutureweek weer wat orde en rust in de mode. Het wordt in elk geval spannend. Toen Karl Lagerfeld nog de plak zwaaide bij Fendi, showde het Romeinse huis slechts af en toe couture - officieel: haute fourrure - en nooit voor de zomer. Blijft Fendi koppig bont promoten? Afwachten. Alber Elbaz, die in 2015 op staande voet werd ontslagen bij Lanvin, na vijftien jaar trouwe dienst, lanceert AZ Factory met fondsen van Richemont, de luxegroep achter merken als Cartier en Chloé. Kan hij het nog? En dan is er nog Gaultier. Het 'enfant terrible' van de Franse mode ging in januari vorig jaar met pensioen, maar zijn merk gaat niet helemaal in de mottenballen. Gaultier werkt vanaf nu met gastontwerpers. Sacai bijt de spits af. Met een glansrol voor matrozenstrepen? De couture blijft ook volgend seizoen cruciaal voor de mode, met alvast twee belangrijke momenten in juli: de lang aangekondigde retour van Balenciaga op de couturekalender - stichter Cristobal Balenciaga sloot zijn bedrijf in 1968, vier jaar voor zijn dood. Toen het label in 1986 werd geherlanceerd, was dat zonder couture. Bij Givenchy, ten slotte, krijgt de nieuwe artistiek directeur Matthew Williams zijn vuurdoop in de couture. De ontwerper komt uit de streetwear-scene. Heeft hij ook iets met feestjaponnen?