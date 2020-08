Sinds de start van de covid-19-pandemie hebben wereldwijd miljoenen mensen in de kledingindustrie amper of geen loon meer ontvangen. Dat staat in een vandaag verschenen rapport van De Schone Kleren Campagne.

Het rapport, Un(der)paid in the pandemic, analyseert de loonstrookjes van kledingmakers tijdens de maanden maart, april en mei 2020. Tijdens deze periode kreeg de globale textielsector te maken met veel afzeggingen van bestellingen en tijdelijke werkloosheid als een gevolg van de coronacrisis.

Miljarden loonverlies

Op basis van informatie van arbeidsorganisaties heeft De Schone Kleren Campagne een inschatting gemaakt van de geleden financiële schade voor kledingmakers in Zuid- en Zuidoost-Azië. Zij hebben tussen maart en mei 38 procent minder loon ontvangen. In sommige regio's van India loopt dat op tot de helft van hun normale inkomen.

Omdat deze arbeiders sowieso al leven van een armoedeloon, hebben ze geen reserves kunnen opbouwen

Geëxtrapoleerd naar de globale kledingindustrie, en zonder landen zoals China mee te tellen, waar overheidsmaatregelen de loonkloof beter dichten, zou het gaan om een loonverlies voor maart, april en mei tussen 3,19 en 5,79 miljard dollar.

Annuleringen van bestellingen

'Veel arbeiders in de kleding- en textielindustrie zijn niet of onderbetaald vanwege het annuleren van bestellingen en lockdowns door covid-19', zegt Khalid Mahmood van de Stichting Arbeidseducatie in Pakistan. 'Omdat deze arbeiders sowieso al leven van een armoedeloon, hebben ze geen reserves kunnen opbouwen. Door het wegvallen van hun loon kunnen ze hun gezin niet goed voeden, het schoolgeld van hun kinderen niet betalen, of medische kosten. Velen van hen hebben nu schulden.'

De non-profit Remake eist via hun #PayUp-petitie dat de grote modemerken hun bestellingen zo snel mogelijk betalen. Ondertussen hebben enkele merken dat ook gedaan, maar er zijn er nog heel wat die niet over de brug komen met betalingen en in alle talen zwijgen over de situatie. Op delijst van merken die nog niet betaald hebbenprijken namen zoals Forever 21 en C&A. Ook Worker Rights Consortium(WRC) heeft een tracker die bijhoudt welke merken nog geen beloftes hebben gemaakt.

De meeste arbeidsmigranten moesten tijdens plaatselijke lockdowns ook terugkeren naar hun dorpen, wat het nog moeilijker maakt om snel weer aan het werk te gaan in de steden. 'Door het gebrek aan systematische data hebben we ons moeten beperken tot onderzoek in zeven landen in Zuid- en Zuidoost-Azië', zegt David Hachfeld van De Schone Kleren Campagne Zwitserland. 'We hebben echter geen redenen om aan te nemen dat de situatie significant anders is in andere lageloonlanden.'

Oproep

De Schone Kleren Campagne roept kledingmerken op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat elke schakel in de toeleveringsketen correct vergoed wordt, in overeenstemming met de internationale loonstandaarden.

Sinds hun oproep heeft de organisatie ook contact opgenomen met tientallen merken en gaat ze vaak rechtsreeks met hen in gesprek. 'We vragen merken individueel om publiekelijk verklaringen af te leggen. Alleen als merken en detailhandelaren zich publiekelijk engageren, kunnen we de gewoonte voorkomen dat risico's worden afgeschoven op anderen binnen de toeleveringsketen', zegt Christie Miedema van het Internationale bureau van De Schone Kleren Campagne. 'Enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat het niet de textielarbeiders zijn die de kloof moeten overbruggen.' (IPS)

Our report "Un(der)paid in the pandemic", published today, analyses non-payment of wages in 7 garment producing countries. It estimates that garment workers around the world are owed 3.2 to 5.8 billion in wages for just the first 3 months of the pandemic. https://t.co/vzFwyasMke pic.twitter.com/AaOiZupCqA — Clean Clothes (@cleanclothes) August 10, 2020

