Sinds september 2020 is het modehuis Ann Demeulemeester in Italiaanse handen. Claudio Antonioli, eigenaar van de Antonioli-multimerkenboetieks en medestichter van de New Guards Group, kocht het label over.

Antonioli verliet de New Guards Group in 2019, toen het bedrijf verkocht werd aan Farfetch. Zijn boetieks in Milaan, Turijn, Lugano en Ibiza behield hij. Hij verkoopt het label Ann Demeulemeester al sinds hij zijn eerste boetiek in 1987 in Milaan opende. 'Toen ik hoorde dat het merk te koop was, besloot ik om het over te nemen; uit liefde voor het merk, maar ook omdat ik een zakelijke toekomst in het label zie. Voor mij is Ann Demeulemeester een van de belangrijkste namen in de geschiedenis van de mode. Ann is een genie. Haar signatuur is zo herkenbaar dat de kleren geen logo hoeven', zegt Antonioli. 'We willen in eerste instantie terugkeren naar het zuivere DNA van het modehuis. We gaan ook werk maken van de kwaliteit, die de laatste jaren wat te wensen overliet. Kwaliteit is heel belangrijk voor mij. Zo gaan we weer in zee met de producenten van het eerste uur, onder meer met het Italiaanse schoenenatelier dat de allereerste schoenencollectie voor Ann Demeulemeester geproduceerd heeft en waarmee ze jarenlang gewerkt heeft.' In het begin van dit jaar wordt de boetiek in Antwerpen gerestyled. Die zal vanaf dan model staan voor de andere boetieks en corners wereldwijd. Het aantal multimerkenverkooppunten zal gereduceerd worden. 'Enkel boetieks met de juiste mix van innovatieve luxelabels zullen het merk mogen verkopen', zei Antonioli in een exclusief interview met Business Of Fashion. Tijdens de Parijse modeweek in maart 2021 wordt de eerste collectie voorgesteld die ontworpen is door het nieuwe team en die volgende herfst in de boetieks zal liggen. Als overgang lanceert het modehuis een beperkte 'archiefcollectie' van replica's uit verschillende jaren van de geschiedenis van het merk. Aan elk stuk hangt een label met het jaartal en het seizoen waarin het stuk oorspronkelijk uitgebracht werd. Vanaf februari is de collectie te koop in de boetiek. Sonja Noël van de Brusselse boetiek Stijl kocht de collectie aan. 'Voor mij was het een blij weerzien, veel stukken uit de collectie heb ik indertijd verkocht. Het gaat om iconische stukken, van een leren jas tot de perfecte zwarte blazer. Ze combineren dat rock-'n-rollgehalte met een onovertroffen snit en kwaliteit. Ik denk dat de tijd rijp is voor sterke, goed gemaakte stukken. Dankzij het toenemende duurzaamheidsbewustzijn kiezen steeds meer mensen ervoor om één goed stuk te kopen in plaats van tien wegwerpstukken. Fans van het eerste uur zullen wellicht blij zijn met deze collectie, terwijl het voor de jongere generatie een kennismaking is met de pure Ann Demeulemeester-stijl. De collectie zal nooit in solden gebracht worden. Ik vind dat een goede zaak: sterke stukken zoals een zwarte blazer met een perfecte snit raken nooit uit de mode.'