De familiale holding Claes Retail Group, bekend van JBC en Mayerline, neemt het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge over van het failliete FNG. Dat meldt curator Geert Van Deyck en bevestigt ook overnemer Claes Retail Group.

Curator Van Deyck meldde in de nacht van woensdag op donderdag in een heel korte communicatie dat de onderhandelingen woensdagavond succesvol afgerond werden. Claes Retail Group (CRG) bevestigt de overname. 'We zijn zeer blij dat we deze merken mogen verwelkomen bij CRG. Net als onze twee andere merken, JBC en Mayerline, hebben ze een sterke merkidentiteit met een uitgesproken lokale verankering. Wij geloven sterk in de kracht van die lokale toets en hebben de ambitie om deze mooie merken een duurzame toekomst te bieden binnen een financieel gezonde familiale groep', aldus Bart en Ann Claes, die vandaag aan het hoofd staan van CRG. Meer info wil de modegroep nog niet kwijt.

'Te gepasten tijde zullen we informeren over de volgende stappen van het proces. We hechten veel belang aan een open en transparante communicatie en die willen we eerst voeren met alle betrokken medewerkers', klinkt het.

Brantano

Over de Belgische winkelketen Brantano wordt in die communicatie niets gezegd. Woensdagavond nog meldde het Nederlandse Ziengs Retail dat het afziet van de overname van de schoenenketen. 'Wij zijn het proces ingegaan met als doel een doorstart van Brantano te realiseren', zegt Ziengs in een persbericht. 'In de onderhandelingen met de curatoren is gebleken dat er geen ruimte was om tot uitwerking van het levensvatbaar plan voor de herstart van Brantano te komen.'

De Standaard schreef woensdag nog dat Brantano Scapino, een van de ketens van Ziengs, ontglipt is. De curatoren zouden nu ook met het Duitse Diechmann in gesprek zijn, maar in de gesprekken over Brantano is dus nog geen witte rook gesignaleerd.

Curator Van Deyck meldde in de nacht van woensdag op donderdag in een heel korte communicatie dat de onderhandelingen woensdagavond succesvol afgerond werden. Claes Retail Group (CRG) bevestigt de overname. 'We zijn zeer blij dat we deze merken mogen verwelkomen bij CRG. Net als onze twee andere merken, JBC en Mayerline, hebben ze een sterke merkidentiteit met een uitgesproken lokale verankering. Wij geloven sterk in de kracht van die lokale toets en hebben de ambitie om deze mooie merken een duurzame toekomst te bieden binnen een financieel gezonde familiale groep', aldus Bart en Ann Claes, die vandaag aan het hoofd staan van CRG. Meer info wil de modegroep nog niet kwijt. 'Te gepasten tijde zullen we informeren over de volgende stappen van het proces. We hechten veel belang aan een open en transparante communicatie en die willen we eerst voeren met alle betrokken medewerkers', klinkt het. Over de Belgische winkelketen Brantano wordt in die communicatie niets gezegd. Woensdagavond nog meldde het Nederlandse Ziengs Retail dat het afziet van de overname van de schoenenketen. 'Wij zijn het proces ingegaan met als doel een doorstart van Brantano te realiseren', zegt Ziengs in een persbericht. 'In de onderhandelingen met de curatoren is gebleken dat er geen ruimte was om tot uitwerking van het levensvatbaar plan voor de herstart van Brantano te komen.' De Standaard schreef woensdag nog dat Brantano Scapino, een van de ketens van Ziengs, ontglipt is. De curatoren zouden nu ook met het Duitse Diechmann in gesprek zijn, maar in de gesprekken over Brantano is dus nog geen witte rook gesignaleerd.