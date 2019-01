Christian Wijnants start volwaardige schoenen- en accessoirelijn

De Belgische ontwerper Christian Wijnants introduceert voor zijn lente-zomer '19-collectie een volwaardige lijn schoenen en accessoires. Die gaat van felgekleurde laarsjes en slippers tot rugzakken en handschoenen. Hoe breed het aanbod ook zal zijn, alle stuks hebben een ding gemeen: ze draaien allemaal rond een imaginaire reis van het Midden-Oosten naar het Verre Oosten.

Concreet mogen fans onder meer verwachten: felgekleurde, gehaakte tassen, rugzakken met bloemenmotieven en eenvoudige enveloptassen, eenvoudige enkellaarsjes in kleurrijke tinten of geknoopte lederen sandalen met houten blokhak. Kleurrijke oorbellen in halftransparante hars, lange handschoenen in sprekende kleuren en handtassen in crispy materialen weerspiegelen dan weer met verve het gevoel voor romantiek dat deze collectie uitademt.

Als knipoog naar de gekende prints uit eerdere collecties van het Christian Wijnants, omarmt de collectie bloemenpatronen en ruiten, zowel op geprinte stoffen als in jacquardbreigoed.