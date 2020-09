De Belgische ontwerper Christian Wijnants en fotograaf Stig De Block bundelen de krachten in de strijd tegen racisme. Het duo verkoopt elf portretten die geschoten zijn in Barcelona voor de lente- en zomercollectie 2020 van Christian Wijnants. De opbrengst daarvan gaat integraal naar Belgian Network for Black Lives.

'Ik besef dat ik het nooit echt zal begrijpen, maar ik ben vastbesloten om de wereldwijde strijd voor gelijkheid te steunen. Als fotograaf heb ik er altijd naar gestreefd om mensen van kleur zo eerlijk en oprecht mogelijk te vertegenwoordigen en dat zal ik altijd blijven doen', klinkt het bij fotograaf Stig De Block.

'Ik ben tegen racisme en alle andere vormen van discriminatie en kan daarom in deze strijd om gerechtigheid niet zwijgen. In mijn werk heb ik altijd geprobeerd om verschillende vormen van schoonheid onder de aandacht te brengen. Het is onze collectieve plicht om beter te doen en samenwerking is daarom meer dan ooit cruciaal. Ik ben solidair met al diegenen die vechten voor een inclusievere samenleving. De verbeeldingskracht van deze foto's laat een enorme indruk na. Met deze bescheiden bijdrage wil ik mijn creatieve stem gebruiken in de strijd om gelijkheid', vult Wijnants aan.

Inspiratie uit de kunstwereld

De campagnebeelden zijn geïnspireerd op het werk van de Afrikaans-Amerikaanse kunstenaar Henry Taylor, waar zowel Wijnants als De Block grote fan van zijn. Net als in zijn werk zie je ook op deze beelden hoe opvallende kleuren, vormen en lijnen de basis vormen voor authentieke portretten die hulde brengen aan de Afro-Amerikaanse cultuur.

Deze prints zullen vanaf 14 oktober gedurende één maand te koop worden aangeboden. Elke print is verkrijgbaar in gelimiteerde oplage van tien exemplaren, in twee formaten. Alle exemplaren zijn segineerd door zwel De Block als Wijnants en worden vergezeld van een echtheidscertificaat.

De opbrengst wordt integraal gedoneerd aan het Belgian Network for Black Lives, een collectief van Afro-Belgische initiatieven en organisaties die hun krachten hebben gebundeld in solidariteit met de Black Lives Matter-beweging.

