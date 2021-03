China heeft woensdag vergeldingsmaatregelen genomen tegen de Zweedse modeketen H&M, nadat die vorig jaar besliste om niet langer katoen uit de provincie Xinjiang te gebruiken. In die provincie leven veel Oeigoeren in 'heropvoedingskampen'.

De producten van HM werden woensdag van het platform Taobao, deel van internetwinkel Alibaba, verwijderd, terwijl ook twee populaire acteurs hun banden met de Zweedse modeketen hebben opgezegd. Ook de Chinese staatsmedia spaarden hun kritiek niet.

Staatsmedia hadden het over 'leugens' en 'verborgen agenda's', terwijl staatszender CCTV HM ervan beschuldigde 'de Chinese rijst te eten, terwijl ze de kom breken' en te streven naar de 'vernietiging van de ontwikkeling van Chinese ondernemingen en werknemers'.

De Chinese actrice en zangeres Victoria Song, die vorig jaar nog samenwerkte met HM aan een collectie, publiceerde op haar beurt een mededeling waarin ze aangaf de banden met de keten door te knippen. 'De belangen van het land gaan voor op alles', klinkt het.

Modeketen Hennes en Mauritz (HM) besliste vorig jaar om niet langer katoen uit de provincie Xinjiang te gebruiken. Die Chinese provincie wordt hoofdzakelijk bevolkt door Oeigoeren, een moslimminderheid die volgens mensenrechtenactivisten onderdrukt en uitgebuit worden door Peking.

De beslissing kwam er nadat een rapport van de ngo Australian Strategic Policy Institute de groep beschuldigde van het 'mogelijk direct of indirect' beroep doen op hulp van Oeigoerse arbeidskrachten uit 'heropvoedingskampen'.

HM China zei woensdag in een verklaring dat het 'geen enkel politiek standpunt' onderschreef en zich bleef engageren voor de lange termijn.

De producten van HM werden woensdag van het platform Taobao, deel van internetwinkel Alibaba, verwijderd, terwijl ook twee populaire acteurs hun banden met de Zweedse modeketen hebben opgezegd. Ook de Chinese staatsmedia spaarden hun kritiek niet. Staatsmedia hadden het over 'leugens' en 'verborgen agenda's', terwijl staatszender CCTV HM ervan beschuldigde 'de Chinese rijst te eten, terwijl ze de kom breken' en te streven naar de 'vernietiging van de ontwikkeling van Chinese ondernemingen en werknemers'. De Chinese actrice en zangeres Victoria Song, die vorig jaar nog samenwerkte met HM aan een collectie, publiceerde op haar beurt een mededeling waarin ze aangaf de banden met de keten door te knippen. 'De belangen van het land gaan voor op alles', klinkt het. Modeketen Hennes en Mauritz (HM) besliste vorig jaar om niet langer katoen uit de provincie Xinjiang te gebruiken. Die Chinese provincie wordt hoofdzakelijk bevolkt door Oeigoeren, een moslimminderheid die volgens mensenrechtenactivisten onderdrukt en uitgebuit worden door Peking. De beslissing kwam er nadat een rapport van de ngo Australian Strategic Policy Institute de groep beschuldigde van het 'mogelijk direct of indirect' beroep doen op hulp van Oeigoerse arbeidskrachten uit 'heropvoedingskampen'. HM China zei woensdag in een verklaring dat het 'geen enkel politiek standpunt' onderschreef en zich bleef engageren voor de lange termijn.