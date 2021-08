China wil webwinkels verantwoordelijk stellen voor schendingen van intellectueel eigendom. De Chinese overheid gaat zo onder meer Alibaba en Pinduoduo dwingen op te treden tegen handelaren die op hun platform namaakspullen verkopen. Doen de webwinkels dat niet, dan moeten ze in het uiterste geval helemaal sluiten.

De nieuwe wet van de Chinese toezichthouder is nog niet van kracht. Tot half oktober vraagt de marktwaakhond advies over het voorstel. Chinese bedrijven worstelen al langer met beschuldigingen dat ze toelaten dat namaakgoederen worden verhandeld op hun websites. De Amerikaanse overheid houdt een lijst bij van webwinkels die daar om bekend staan. Onder meer Alibaba en Pinduoduo staan op die lijst. Jack Ma, de topman van Alibaba, heeft ooit gezegd dat het lastig is om namaakspullen te weren van de webwinkel omdat ze van zeer goede kwaliteit zijn. Eerder deze maand werd bekend dat de Chinese overheid van plan was de komende jaren met regulerende wetgeving te komen op allerlei terreinen. Zo heeft het Nationale Volkscongres van China, het ongekozen nationale parlement, eerder deze maand een wet aangenomen die de privacy van mensen online beter moet beschermen. Peking is al enige tijd bezig de machtspositie van grote bedrijven als Tencent en Alibaba aan te pakken met strengere regelgeving. De afgelopen tijd werden verschillende bedrijven aangepakt vanwege onder meer mededingingsovertredingen en de omgang met data van gebruikers.

