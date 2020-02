Het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate richtte zijn nieuwe winkel in Antwerpen in met plastic afval, maar voor duurzaamheidsmanager Marlot Kiveron zit de winst vooral in het delen van nieuwe kennis. 'Als iedereen alles voor zichzelf houdt, komen we niet vooruit.'

Marlot Kiveron (30) startte in 2015 bij Ace & Tate als production manager. 'Ik had economie gestudeerd en had vooral contact met fabrieken en leveranciers vanuit commercieel standpunt, duurzaamheid was niet mijn expertise. Maar het viel me wel op hoeveel afval er bij de productie van monturen in acetaat komt kijken. Tachtig procent van het plaatmateriaal waaruit we de monturen frezen, ging verloren, en daar stelde niemand in de brillenindustrie zich vragen bij. Ace & Tate aanvankelijk ook niet.'

Marlot Kiveron (30) startte in 2015 bij Ace & Tate als production manager. 'Ik had economie gestudeerd en had vooral contact met fabrieken en leveranciers vanuit commercieel standpunt, duurzaamheid was niet mijn expertise. Maar het viel me wel op hoeveel afval er bij de productie van monturen in acetaat komt kijken. Tachtig procent van het plaatmateriaal waaruit we de monturen frezen, ging verloren, en daar stelde niemand in de brillenindustrie zich vragen bij. Ace & Tate aanvankelijk ook niet.'Het onderwerp liet Kiveron niet los, zodat ze uiteindelijk naar oprichter en CEO Mark de Lange stapte en samen met hem een duurzaamheidsstrategie opstelde. 'Het leek me al te gek dat iedereen wel dacht aan de impact van de vlees- en de modeindustrie, maar niet aan die van onze sector. Bovendien waren we de ideale partij om het voortouw te nemen in verduurzaming. We zijn een jong bedrijf (Ace & Tate startte in 2013, red.), staan in direct contact met onze fabrikanten en leveranciers en hebben daardoor relatief veel controle over wat we doen. De ideale omstandigheden om het over een andere boeg te gooien.'Een voorbeeld van die andere aanpak toont het Nederlandse brillenmerk sinds enkele weken in zijn tweede vestiging in Antwerpen: een winkel met een interieur van gerecycleerd plastic afval. Daarvoor werkte Ace & Tate samen met de duurzame ontwerpstudio Plasticiet in Rotterdam, dat in Antwerpen ongeveer een ton plastic afval verzamelde. Dat werd door de Franse afvalbeheerder Suez gesorteerd aan de hand van infraroodlicht, waarna Plasticiet het op basis van specifieke kleurencombinaties verwerkte tot platen van tachtig bij tachtig centimeter. Dat plaatmateriaal bedekt nu de toonbanken en wandpanelen in de winkel.Met dat verduurzamen van de winkelinrichting pakte Ace & Tate al eerder uit. Zo leverde Plasticiet vorig jaar al werkbladen van honderd procent gerecycleerd plastic voor de winkel in Zürich. In het Duitse Freiburg werkte het merk dan weer samen met de Nederlandse ontwerper Boris de Beijer, die acetaatresten van de productie gebruikte om merchandisingblokken te maken. De vloer in de winkel was gemaakt van fabscrap, materiaal dat gemaakt wordt van vinylafval.Het retaildesign vormt slechts een aspect van het verhaal, benadrukt Kiveron, ondertussen duurzaamheidsmanager van Ace & Tate. 'Duurzaamheid is een containerbegrip dat alle aspecten van je business omvat, van het beperken van vliegreizen en het opnemen van duurzaamheid in de contracten met fabrikanten en leveranciers tot het energieverbruik van onze winkels, waarvan de meeste nu zijn overgeschakeld op groene stroom. Onze eerste impactstudie leerde ons ook dat vijftig procent van onze ecologische voetafdruk te maken had met packaging. Ondertussen hebben we onze papieren draagtassen uitgefaseerd en vervangen door tote bags van gerecycleerd katoen, zitten de brillen in een milieuvriendelijkere hoes en worden de brillendoekjes gemaakt van gerecycleerde PET-flessen.'De ingrepen moeten Ace & Tate helpen om CO2-neutraal te zijn tegen 2030, maar dat vergt een inspanning van het ganse bedrijf, zegt Kiveron. 'Achteraf bekeken was het goed dat we begonnen zijn met kleine ingrepen, zoals vegetarische maaltijden en bakken om afval te recycleren in ons hoofdkantoor in Amsterdam. Nadien volgden inspirerende talks met duurzaamheidsexperten, workshops en een maandelijkse prijs voor een duurzaam initiatief. Zo raakte iedereen in het bedrijf betrokken.'Opvallend: Ace & Tate noemt zichzelf (nog) geen duurzaam bedrijf. 'We zijn geen Tony's Chocolonely of Patagonia, bedrijven die van in het begin een duurzame filosofie hadden', legt Kiveron uit. 'Bij ons is er meer sprake van een veranderings- en een leerproces, en dat is een werk van lange adem. Dan moet je ook open en eerlijk communiceren en niet alleen zeggen op welke punten je vooruitgang boekt, maar ook waar het nog beter kan.'Zo maakt Ace & Tate nu al zoveel mogelijk monturen uit bio-acetaat en gerecycleerd acetaat, maar is het merk nog niet in staat om een honderd procent recycleerbare bril aan te bieden. 'Wat niet wegneemt dat we onze impact al verminderd hebben en elke dag een nieuwe stap vooruit zetten. Zo werken we met het Amsterdamse Reflow voor de recyclage van de demoglazen, de glazen die in de bril zitten tot we de sterkte van de klant kennen. Die glazen kunnen gerecycleerd worden tot cartridges van 3D-printers.'Een bijkomend voordeel van een transparante communicatie is dat consumenten mee gaan denken, duidt Kiveron: 'Gewone klanten stellen ons niet alleen vragen over wat we doen, maar hebben ons al laten gewezen op lancunes en mogelijke oplossingen voorgesteld. Net zoals onze eigen openheid andere bedrijven aanspoort om zich eveneens kwetsbaar op te stellen en nieuwe kennis te delen.'Zo richtte Kiveron in Amsterdam mee een netwerk van duurzaamheidsmanagers op, met maandelijkse bijeenkomsten waarop bedrijven van elkaar kunnen leren. 'Dat soort relatie hebben we zelfs met een concurrerend brillenmerk. We houden ons elk met andere problemen bezig, en vervolgens wisselen we de oplossingen uit. Veel bedrijven huiveren om een inkijk te geven in hun interne keuken, maar het is alleen maar door het delen van je verduurzamingsproces dat je schaalvergroting kunt creëren en de ganse industrie meekrijgt. Als iedereen alles voor zichzelf houdt, komen we niet vooruit.'