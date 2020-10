Modeontwerper Jason Wu maakte dinsdag bekend druk in de weer te zijn met het ontwerpen van een nieuwe zustercollectie, genaamd Grey Jason Wu. Daarmee doelt hij op vrouwen die er niet te gewaagd, maar ook niet te braaf uit willen zien.

De bekende modeontwerper Jason Wu is niet veel rust gegund. Dit weekend trouwde hij nog met zijn levenspartner Gustavo Rangel in Mexico, om dan enkele dagen later zijn nieuwe zustercollectie uit de doeken te doen. Die zal Grey Jason Wu heten, en is het resultaat van twaalf maanden intensief werken. 'Ik haalde de inspiratie voor de kledinglijn vooral bij mijn goede vrienden. Ik voelde al langer het verlangen om hen te kleden', zegt hij in een Instagram-post.

Introducing GREY Jason Wu, a new sister collection created by Jason Wu born from his desire to dress his friends, inspired by their dynamic personal style. "I often look to my friends for inspiration and I created this collection for women who look for beautifully made, well considered clothes that have a sense of whimsy and uncomplicated chic that suit their everyday lives." #GREYJasonWu #GREYLaVie Een foto die is geplaatst door GREYJASONWU (@greyjasonwu) op 11 Apr 2016 om 2:40 PDT

Tijdloze toets

Wu deelde al negen schetsen van de collectie op Instagram, en die kenmerken zich allemaal door dezelfde tijdloze toets. Van lange blauwe jurken tot kleedjes die bedrukt zijn met de beroemde konijnen van kunstenaar Hunt Slonem: variatie zat in deze nieuwe collectie. 'Eenvoudige kledingstukken die toch klasse uitstralen', zegt hij er zelf over. 'Voor vrouwen die er niet te edgy, maar ook niet te braaf uit willen zien.'

"As the Jason Wu collection evolved over the last few years, I felt that there was room for a sister collection that very much addressed the needs of women who look for a beautiful, seasonless wardrobe that is neither too edgy or sweet. There is a sense of relaxed sophistication with thoughtful details that is the basis for GREY Jason Wu". #GREYJasonWu #GREYLaVie Een foto die is geplaatst door GREYJASONWU (@greyjasonwu) op 11 Apr 2016 om 2:43 PDT

Aan welke prijs de stukken over de toonbank zullen gaan is momenteel giswerk. Als we iets mogen verwachten dat in het het verlengde ligt van zijn vorige zustercollectie, genaamd Miss Wu, dan kan je rekenen op een prijskaartje van tussen de 170 en 700 euro. (SDW)

