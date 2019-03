Chanel strikt Pharrell Williams voor capsulecollectie

Het is niet de eerste keer dat Pharrell Williams zich voor de kar van Chanel laat spannen. Eerder al deed de Amerikaanse zanger dienst als model, maakte hij muziek voor de catwalkshows van het Franse merk en tekende hij een paar sneakers. Nu verbindt hij zijn naam aan een capsulecollectie.

Het resultaat is een reeks kledingstukken, schoenen en accessoires met veel kleur en een hoog blingbling-gehalte. Klassieke parelkettingen worden vrolijk gecombineerd met streetwear: het is duidelijk dat Pharrell zich creatief heeft kunnen uitleven.

De naam van de collectie, 'Chanel X Pharrell', is een ideetje uit de koker van de intussen overleden Karel Lagerfeld, de vroegere creatief directeur van het Franse modehuis.

Een opvallend terugkerend element is het cijfer vijf. Dat is het geluksgetal van Coco Chanel en een verwijzing naar een van de bekendste parfums van het label. 'Maar het is ook het cijfer voor mannen en een verwijzing naar mijn verjaardag', aldus Williams.

De collectie is te koop vanaf 4 april. De prijzen zijn nog niet bekend.