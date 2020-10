De honderdste verjaardag van het iconische Chanel-parfum wordt volgend jaar gevierd. Voor de nieuwe campagne strikte het Franse modehuis actrice Marion Cotillard, die in een iconische archiefstuk een innige ballet danst met sterdanser Jérémie Bélingard. Een blik achter de schermen.

Naar goede gewoonte onthult Chanel voor de kerstperiode z'n nieuwste parfumcampagne. Deze keer is die onthulling extra bijzonder: de N°5 viert volgend jaar z'n honderdste verjaardag. Voor die gelegenheid koppelde het modehuis balletdanser Jérémie Bélingard aan Marion Cotillard. Samen geven ze een indrukwekkende choreografie ten beste in een soort desolaat maanlandschap.

10.000 pailletten en 900 werkuren

Naast de indrukwekkende choreografie springt ook de jurk van Cotillard in het oog. Dat is een iconisch archiefstuk, bekleed met meer dan 10.000 gouden pailletten die als kleine spiegels bij elke beweging het licht reflecteren. De pailletten zijn een voor een bevestigd op de jurk, die volledig met de hand werd geborduurd in atelier Lesage. Zo'n 16 borduursters hebben samen meer dan 900 uur gewerkt aan het unieke bloemen- en bladerenmotief. Hun voornaamste werkinstrumenten? Een naald en een ragfijn gouden draadje, meer kwam er niet aan te pas.

De jurk is geïnspireerd op een exemplaar van niemand minder dan mademoisselle Chanel. Ook Karl Lagerfeld was grote fan van het ontwerp en creëerde in 1996 z'n eigen variant. Voor het reclamespotje werd de jurk op maat gemaakt voor Marion Cotillard. 'Ik wilde dat Marion zou schitteren in een jurk die het verleden, het heden en de toekomst van Chanel symboliseert', aldus artistiek directeur Virginie Viard in de behind the scenes-video die je hieronder kan bekijken.

Kosten noch moeite gespaard

De reclamespot werd gemaakt door Tsjernobyl- regisseur Johan Renck, de choreografie - waar Marion Cotillard vijf dagen op moest oefenen - is van de hand van Ryan Heffington. De campagne wordt op 29 oktober gelanceerd. Voor de reclamefilmpjes van dit intussen iconische parfum spaarde Chanel ook in het verleden kosten noch moeite. Zo zagen we in eerdere campagnes Nicole Kidman door de straten van New York rennen en dartelde Keira Knightley rond in Parijs.

