Chanel lanceert nieuwe podcast 'Chanel Connects'

Yana Peel, het hoofd van kunst en cultuur bij modehuis Chanel, heeft een nieuwe podcastreeks op de wereld losgelaten. In de reeks vertellen creatieve zielen over wat van belang is nu en in de toekomst. Enkele klinkende namen op de gastenlijst zijn actrices Tilda Swinton en Keira Knightley, regisseur Lulu Wang en artiest Pharrell Williams.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld















Lulu Wang, regisseur van 'The Farewell' © Getty

Van mode tot muziek, van dans tot cinema: de gasten die uitgenodigd werden voor 'Chanel Connects' komen uit verschillende creatieve sectoren. Chanel connecteert telkens boeiende namen voor een gesprek, dat ze elk coronaproof vanuit hun eigen woonst bijwoonden. In totaal werden acht afleveringen opgenomen, met thema's zoals 'de nieuwe heldinnen' en 'nooit eerder vertelde modeverhalen'. De afleveringen duren ongeveer een half uur en zijn dus ideaal als pauze tussen het telewerken door. De thema's variëren van feminisme en diversiteit tot celebritycultuur en empathie. De gesprekspartners praten over hoe het is, maar ook over hoe het zou kunnen zijn. Ze leggen uit wat zij zouden willen veranderen aan hun industrie, wat er misloopt, maar ook wat er wél goed gaat. Het zijn leerrijke, uitdagende en ontspannende gesprekken. Luister de podcastafleveringen van 'Chanel Connects' via Spotify Van mode tot muziek, van dans tot cinema: de gasten die uitgenodigd werden voor 'Chanel Connects' komen uit verschillende creatieve sectoren. Chanel connecteert telkens boeiende namen voor een gesprek, dat ze elk coronaproof vanuit hun eigen woonst bijwoonden. In totaal werden acht afleveringen opgenomen, met thema's zoals 'de nieuwe heldinnen' en 'nooit eerder vertelde modeverhalen'. De afleveringen duren ongeveer een half uur en zijn dus ideaal als pauze tussen het telewerken door. De thema's variëren van feminisme en diversiteit tot celebritycultuur en empathie. De gesprekspartners praten over hoe het is, maar ook over hoe het zou kunnen zijn. Ze leggen uit wat zij zouden willen veranderen aan hun industrie, wat er misloopt, maar ook wat er wél goed gaat. Het zijn leerrijke, uitdagende en ontspannende gesprekken.