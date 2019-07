Twee sterke Belgische merken zoeken straffe moeder-dochterduo's voor een modeshoot.

Goed nieuws voor wie houdt van de dromerige, ietwat donkere creaties van Veronique Branquinho. De Belgische ontwerpster lanceert 25 oktober 2019 een exclusieve collectie voor de winkelketen Veritas. Branquinho selecteerde haar mooiste stukken voor de collectie die zal bestaan uit DIY-items zoals breipatronen, stoffen en wol, maar ook uit luxueuze accessoires zoals panty's en lederen handtassen.

Moeders en dochters gezocht

Maar er is meer... Voor de foto's van de collectie is Veronique nog op zoek naar mooie moeders met dochters. Op de leeftijd van de mama's staat geen limiet, maar dochters zijn bij voorkeur ouder dan zestien jaar. Beiden moeten minstens 1m70 groot zijn. Alle modellen krijgen een handtas en panty naar keuze. Interesse en vrij in augustus? Stuur dan per duo voor 21 juli een mail met foto's naar casting@veritas.be en vermeld ook je lengte, borstomtrek, heupomtrek, leeftijd en contactgevens.