Niemand is perfect, al doen glanzende modefoto's dat soms geloven. Jessica Vereecken, moeder van Cas, besloot dat het hoog tijd werd om ook kinderen die buiten het 'perfecte plaatje' vallen in te zetten voor een stoere kledingshoot. Of ze nu een hoorapparaat hebben - zoals Cas - of een kunstbeen, één ding hebben ze gemeen: a whole lotta attitude.

Mijn kind, schoon kind', lacht Jessica Vereecken (36). 'Dat denkt elke mama, toch?' Dus trok ze met haar fotogenieke zoon Cas naar een modellenbureau. 'Hij heeft af en toe een opdracht en stond ondertussen al voor de lens van een paar topfotografen. Maar niet zo veel als we hadden verwacht. Een fotograaf wilde graag foto's van hem maken omdat hij mijn zoon uniek en speciaal vond, maar dan gewoon voor zijn eigen portfolio, niet voor klanten. Er wordt niet expliciet gezegd dat het met zijn hoorapparaten te maken heeft, maar zo voelt het wel aan.' Cas is inderdaad uniek en speciaal, vertelt Jessica. 'Hij was tweeënhalf toen hij op een ochtend wakker werd en niets meer hoorde. Heel plots. Dat was heel traumatisch. Hij had al wat gezondheidsproblemen gehad, maar dit was anders. Hij was ook nog zo klein, en zo kwetsbaar, hij zat gevangen in zijn eigen lijfje. Er volgden heel wat onderzoeken, opnames en operaties. Het is nog altijd een beetje een mysterie waarom het zo plots gebeurd is, maar we weten ondertussen wel dat hij een structurele afwijking in zijn binnenoor heeft. Rechts is hij diep doof en hoort hij niets meer, daar heeft hij een cochleair implantaat. Links hoort hij nog een aantal percentages en draagt hij een gewoon, maar heel sterk hoorapparaat. Cas is dus niet doof, maar zeer slechthorend.'

