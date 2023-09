Caroline Bosmans presenteert SS24 in VR: ‘Ik wil een wereld creëren. Dat mag zich niet beperken tot kleding op een rekje’

Designer Caroline Bosmans lanceert haar nieuwste collectie met een Virtual Reality experience. Kunnen dergelijke ervaringen ook een meerwaarde zijn voor mode? Web3-specialist Ann Claes en de ontwerpster zelf klaren het uit. En oordeel zelf met de trailer…

Caroline Bosmans is een edgy high fashion modelabel voor kinderen en jongvolwassenen. De designer wil haar universum liever niet alleen als een rek kleding presenteren maar haar publiek uitnodigen om hun gezichtsveld te verruimen. Voor de SS24 collectie geeft ze via een VR-ervaring een inkijk in de wereld van het label.

Persoonlijke guerrilla-actie

Samen met de Antwerpse multidisciplinaire artiest Matthias Berghmans (met ervaring bij grote namen als Samsonite, Nike, Gucci, Volkswagen en co) ontwikkelde ze een VR experience die wordt gepresenteerd tijdens de WEB32-conferentie, op 27 september in Antwerpen. Daarbij kun je zelf rondzwerven in het hoofd van de ontwerper, in haar universum: een over the top attractiepark in ware Caroline Bosmans-stijl.

Caroline Bosmans: “Ik wil niet enkel en alleen gezien worden als een kledinglabel. Met wat ik doe, wil ik een boodschap brengen, een wereld creëren. Dat mag zich niet beperken tot kleding die in rekken hangt en gedragen wordt, het is iets meer dan dat. Vanuit dat standpunt probeer ik te zoeken naar andere manieren om ze voor te stellen. Om mijn wereld over te brengen, maar ook om het boeiend en interessant te houden. De kennismaking met het merk mag een beleving zijn. Maar het is telkens een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de SS24 collectie niet op de traditionele manier voor te stellen. Op de klassieke beurs in Parijs probeerden we met de VR-installatie buyers te triggeren, om ze zo naar onze showroom te leiden. Noem het gerust mijn eigen kleine guerrilla-actie”. (lacht)

Caroline Bosmans AW23

WTF-gevoel

Bosmans: “We zochten naar iets wat bij ons past en tegelijk ook vernieuwend en interessant was. Zo kwamen we vrij snel uit bij VR, en bij Matthias, die wonderwel in mijn hoofd kon kijken. Voor mij is het eerst en vooral een toegevoegde waarde bij mijn werk. Tegelijk is het een vorm van inkijk – mensen kunnen op die manier beter begrijpen hoe mijn hoofd werkt. Niet letterlijk – er lopen geen beren in mijn hoofd rond – maar als je in die VR-wereld zit, krijg je heel erg een ‘huh-gevoel’? Een ‘WTF is dit’? En dat is heel erg ik. Misschien heeft het geen meerwaarde voor de buitenwereld, het is ook niet bedoeld om de aandacht te trekken. Zolang ik er mijn boodschap in kwijt kan, is het prima voor mij. Ik heb gewoon het geluk dat heel wat mensen dat wat ik een meerwaarde vind, ook weten te appreciëren. Maar dat is niet het doel op zich.”

Er is een groot verschil tussen anderhalve seconde aandacht op een schermpje en de vijf à tien minuten dat iemand met je merk in aanraking komt door zo’n experience mee te maken. Ann Claes

Geen hightech reclamespot



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Andere labels trekken er wat graag de aandacht mee. Veel grote merken – van Nike tot Tiffany’s – hebben hun plekje in de metaverse en recent lanceerde Ralph Lauren nog een digitale shopervaring. Het is fascinerend om die werelden te verkennen maar je moet er als consument wel wat moeite voor doen. Als merk bereik je op die manier dan toch enkel je diehardfans?

Ann claes, co-founder WEB32: “Veel hangt af van hoe toegankelijk je de experience maakt. Bij Caroline was de beurs een duidelijk toegangskanaal. Om een groot publiek te bereiken, gaan merken eerder kiezen voor een virtuele wereld op een online platform. Het komt echter op hetzelfde neer: het is een extra extensie van je merkidentiteit, een beleving die verder gaat dan alleen maar het product. Onze aandachtspanne is bijzonder kort, na anderhalve seconde scrollen we door. Daar zit een grote verschuiving binnen marketing en communicatie. Merken gaan op zoek naar de meer loyale klant of consumenten die voeling hebben met wat een merk wil brengen, en gaan daar een echt engagement mee aan. Er is een groot verschil tussen die anderhalve seconde op een schermpje, via een duur algoritme, en de vijf à tien minuten dat iemand met je merk in aanraking komt door zo’n experience mee te maken of een game te spelen.”

Die VR-bril ligt niet zomaar bij iedereen in de living, maar er zit ook evolutie in – er beweegt wat. Ann Claes

VR-bril in de living

Claes: “Die tools creëren een heel andere band met het merk, en dat is erg waardevol gebleken. Veel merken zijn nu inderdaad aan het experimenteren, met als positieve factor dat engagement met de klant. Maar het blijft inderdaad soms nog een stap om er te geraken. Die VR-bril ligt niet zomaar bij iedereen in de living. Dit najaar komen er echter weer nieuwe modellen uit, met veel animo rond het aanbod, de prijs daalt. Het blijft een luxeproduct maar er zit ook evolutie in. Het is nog vroeg maar er beweegt wat en dat is superinteressant om te zien. Caroline is sowieso een frontrunner met haar visie en hoe ze haar merk brengt. Het is slim om op deze manier haar merk verder op de kaart te zetten. Door het tijdens WEB32 te brengen, kan een groter publiek dit zien. Tegelijk is het een showcase voor andere ondernemers voor hoe ze stappen kunnen zetten in deze evolutie.”

WEB32

De presentatie maakt deel uit van het Experience-luik van WEB32. Thomas De Ben cureerde er voor PLUS-ONE Gallery werk van andere creatieven zoals Frederik De Wilde, Aykan Umut, Sarah Mayer, Loulou João e.a. En dat gaat verder dan alleen VR.

Ann Claes: “Naast VR en AR zijn er web3-toepassingen, digitale kunstwerken en fysieke objecten met AR. Het wordt een hele experience waar al die verschillende technologieën getoond worden. Telkens vanuit een kunstenaar, een merk of bedrijf dat een toepassing naar voor wil brengen. Daarnaast zijn er ook twee conferentiepodia met panelgesprekken en keynotes. Sprekers uit binnen- & buitenland tonen het potentieel aan van blockchain, NFT’s en de metaverse voor creatieven en bedrijven. Tot slot is er de metaverse-cinema waar we trailers tonen van onlinewerelden en VR-experiences.”