Moeder Ann-Christine Bouckaert (59) en dochters Margot (32) en Mathilde (27) Saelen runnen samen het designteam van Caroline Biss. ‘Margot en Mathilde brengen de mentaliteit en de tijdgeest van hun generatie binnen.’

Een hippe wind

Margot: “Mijn zus en ik werken letterlijk onder moeders vleugels. Samen zijn we verantwoordelijk voor het product, van a tot z. Zij heeft de touwtjes nog in handen, maar delegeert steeds meer taken aan ons. Zo vernieuwden wij de website, de webshop en de sociale media.

Dankzij ons waait er door de collecties een jongere, hippere wind. We introduceren meer trends, maar niet zonder ze eerst te ‘carolinificeren’, zoals we dat noemen. We maken er onze eigen versie van. Zo hebben we bijvoorbeeld een cropped bomber. Op maat van onze klanten, dus niet al te kort en in een chique stof. Ook de shoots zijn moderner: met diversere modellen en dynamischere poses.

Als ‘dochter van’ wordt er met arendsogen naar je gekeken.

Het is nooit een verplichting geweest om in het bedrijf te stappen. Maar voor mij was dit een unieke kans die ik niet wilde laten liggen. Ik ben meteen begonnen na mijn studie, tien jaar geleden. De eerste vier jaar doorliep ik alle posten in het bedrijf: de beste leerschool die je je kunt voorstellen. Al was het zeker niet eenvoudig: als ‘dochter van’ wordt er met arendsogen naar je gekeken. Onze moeder peperde ons in: denk vijf keer na voor je je mond opendoet. De meeste mensen werken hier al twintig jaar. Ze kennen mij nog als peuter en noemen mij met een knipoog nog ‘het klein Margotje’.”

Een goede mix

Mathilde (27): “Zodra we de deur van het bedrijf dichttrekken, praten we niet meer over het werk. Onze papa is daar enorm streng in. Ook andersom werkt het zo: op het werk bespreken we zelden privézaken. We werken dag in, dag uit samen, maar de moeder-dochtermomenten en de zussenbabbels halen we in tijdens het weekend.

Mijn zus en ik kozen allebei voor een economische richting, niet voor modestudies, want we moeten in de eerste plaats een bedrijf leiden. De productkennis deden we op binnen het bedrijf. Een van mijn eerste projecten binnen het bedrijf was een webshop bouwen. Voor mijn ouders was dat de perfecte testcase om te zien of ik dat tot een goed einde kon brengen zonder daarbij extreme kosten te maken. Margot en ik zorgen voor wat meer frisheid en lef in het bedrijf, maar we profiteren ook van de jarenlange ervaring van onze collega’s. Samen is dat een goede mix. Voor onze generatie ligt er nog een grote uitdaging: onze ouders zorgden voor het succes in België, Nederland en Luxemburg. Wij moeten nu op zoek naar een nieuwe markt om verder te kunnen groeien.’

Vrouwen aan het roer

Ann-Christine: “We zijn een vrouwenbedrijf. We werken van, voor en met vrouwen. Van de zeshonderd personeelsleden zijn er amper vijftig mannen. Dat is geen bewuste strategie, maar natuurlijk gegroeid. Ik nam het stokje over van mijn moeder. En zij van mijn grootmoeder. En nu zijn het ook de twee dochters die in het bedrijf stappen.

Ik heb vier kinderen. Natuurlijk hoopte ik dat er opvolging zou zijn. Het bedrijf verkopen lijkt me emotioneel zwaarder. Maar ik heb hen nooit gepusht. Als je iemand forceert in een positie, maak je die persoon ongelukkig én doet hij zijn werk wellicht ook niet goed.

© Aaron Lapeirre

De job die ik nu samen met Margot en Mathilde doe, deed ik jarenlang alleen. Nu we de taken verdelen, krijgt alles meer aandacht. Nu pas ontdek ik hoe heerlijk het is om te kunnen overleggen. Regelmatig neem ik eens een week vakantie. Dat vind ik voor hen de ideale opleiding: ze moeten dan alles zelf beslissen zonder mij te consulteren.

‘Moeder-dochtermomenten en zussenbabbels zijn voor tijdens het weekend’

Margot en Mathilde brengen de mentaliteit en de tijdgeest van hun generatie binnen. Net zoals ik dat deed, zoveel jaar geleden. Zelf ben ik opgevoed met het idee dat alles draait rond een goed product. Mijn dochters leren me dat je ook door een goede marketingcampagne of sociale media meerwaarde kunt creëren. Dankzij Instagram lokken onze winkels nu ook een jonger publiek. Daarnaast zorgen mijn dochters voor een nieuwe dynamiek in het designteam. De collecties ogen jonger. Onze belangrijkste doelgroep blijven vrouwen tussen de veertig en zestig jaar, maar ook dat publiek evolueert. Een vrouw van zestig vandaag kleedt zich veel jonger dan een zestigjarige dertig jaar geleden.

Soms is de lijn tussen het zakelijke en het familiale moeilijk. Als gezin hebben we een heel goede relatie, maar in het bedrijf moet ik soms streng zijn en de zaken op punt zetten. Aan tafel vertellen mijn dochters soms straffe verhalen over de strenge madam die ik ben op het werk. Mijn zoons kunnen dat dan amper geloven.”