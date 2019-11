Carolina Castiglioni lanceert Plan C: 'Combinaties waar de eigenzinnigheid van afspat'

Goed nieuws voor al wie lijdt aan Marni-heimwee: Carolina Castiglioni - Consuelo's dochter - neemt het estafettestokje over met haar eigen merk Plan C. 'Dit is vroege Marni.'

En, wat ga je nu doen?' Je wilt niet weten hoe vaak de familie Castiglioni die vraag heeft gekregen toen ze eind oktober 2016 met z'n allen uit modemerk Marni stapten. Een jaar eerder had OTB (de modegroep van Diesel-oprichter Renzo Rosso, red.) het merk volledig opgekocht. 'OTB had een ander idee over het merk en dat maakte het voor ons heel ingewikkeld. Het bedrijf veranderde sterk en wij misten het familiegevoel', vertelt Carolina Castiglioni, dochter van Marni-oprichters Consuelo en Gianni. Ook haar jongere broer Giovanni zat in het bedrijf. En zo zaten ze drie jaar geleden plots alle vier zonder werk.

...

