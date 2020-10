De Belgische mode heeft een internationale topreputatie. Toch kan een op de vijf Belgen geen label uit eigen land noemen. Tijdens de Week van de Belgische mode zetten we elke dag een Belgische ontwerper in de kijker. Vandaag: Camille Liebaert van RectoVerso.

Vorig jaar in april zette Camille Liebaert haar eerste stappen in de modewereld. Nu brengt ze met de duurzame sportkledij van RectoVerso haar drie passies samen: sport, marketing en duurzaamheid.

Waarden

'RectoVerso, de naam slaat op dualiteit. De dualiteit die je binnen elke vrouw vindt, mede gebaseerd op hoe mijn mama en ik onszelf percipiëren. We zijn langs de ene kant graag vrouwelijk, elegant en zien er graag goed uit, maar langs de andere kant zijn we ook sportief en avontuurlijk. We maken ons graag eens vuil en hebben dat stoere kantje. Die dualiteit willen we doortrekken in de collectie. We willen daarnaast ook het midden bewaren tussen sport en mode, tussen technologie en design. Onze leggings zijn heel prestatiegericht. Die sportieve stukken willen we dan aanvullen met een rok of blazer die we in collectie hebben.'

Een model in een outfit van Recto Verso © Recto Verso

Eerste stappen

'Liebaert is een familiebedrijf dat al 130 jaar bestaat en elastische stoffen maakt. Mijn broer en ik zijn nu de vijfde generatie. Hij werkt rechtstreeks voor het stoffenbedrijf. Met RectoVerso is het de eerste keer in de geschiedenis van Liebaert dat we met een afgewerkt product op de markt komen. Initieel is het project opgestart door mijn vader. Ze zijn opzoek gegaan naar iemand om het project te trekken en het gezicht te zijn. Zo zijn ze bij mij terechtgekomen. De keuze voor sportkledij was snel gemaakt, omdat we al met elastische stoffen werkte en een heel sportief gezin zijn.'

'De styliste die bij Liebaert de stoffen ontwerpt, tekent ook de collecties van RectoVerso. In het begin was dat samen met mijn vaders input, maar heeft hij dat losgelaten. Nu mag ik volledig mijn ding doen. Het is eigenlijk een wisselwerking tussen mij, de styliste en onze patroonmaakster. Het onderdeel waarin de stalen worden uitgewerkt en tot leven komen is ook echt tof. Ik ben het pasmodel. Contentcreatie vind ik ook leuk: shoots organiseren, nadenken hoe we het merk kunnen brengen en wat we gaan vertellen. Met RectoVerso verkopen we vooral online, maar we organiseren wel regelmatig events. Het is dan super om je klanten eens in real life te zien, eens te luisteren naar hun feedback.'

100% Belgisch

'Liebaert creëert de stoffen en wij doen de productie. Ik moet alleen de straat oversteken naar het atelier om de producten en de stoffen te bekijken. Dat is een bewuste keuze. Het is niet de gemakkelijkste keuze want de lonen in België zijn, denk ik, bijna de hoogste ter wereld, maar we blijven daar wel in geloven. Wij weten wie wat, waar en wanneer gemaakt heeft en dat het onder goede omstandigheden gebeurt. Het is eigenlijk eerder de uitzondering dan de regel dat Belgische merken hun productie in België doen. We merken ook bij de consumenten dat dit steeds belangrijker wordt. Ze zien het echt als een meerwaarde dat alles in België wordt gemaakt.'

. © Recto Verso

Liefde voor sport

'Ik ben een fervente voetballer. Niet de meest typische sport voor een vrouw. Dat betekent twee keer per week trainen en een keer per week match. Ik heb drie broers. Thuis zijn we met vier kinderen, handig om twee tegen twee matchkes te spelen (lacht). Er was altijd veel leven in huis.'

'Het werk stopt eigenlijk nooit. It's a fine line tussen mijn vrije tijd en mijn werk. Wanneer ik een rustige avond heb met wat qualitytime voor mezelf, dan ga ik toch vaak wat dingen opzoeken. Daarom is voetbal een belangrijke factor voor mij. Hoewel ik er veel tijd moet insteken, is het een van de weinige momenten waarop ik de knop even volledig kan omdraaien en alles kan vergeten. Tijdens het voetballen ben ik volledig in chillmodus.'

De switch

'RectoVerso is mijn eerste stap in de modesector. Ik heb foodretail gedaan bij Delhaize en werkte ervoor in sportmarketing. In RectoVerso komen al mijn interesses samen. Sport, marketing en duurzaamheid.'

'Het is best uitdagend, want er is een overaanbod aan merken. Ergens rijst daar ook de vraag: is het nodig dat er nog een merk komt en hoe maak je een verschil? Ik ben van het principe dat als je een nieuw merk lanceert, je dat moet doen met de wil om de mode-industrie te veranderen. Ik wil daar een schakel in zijn.'

'Werken in een familiebedrijf verschilt wel van werken op andere plaatsen. Om een stom voorbeeld te geven: in vergaderingen spreekt iedereen mijn papa aan met zijn voornaam, ik zeg dan 'papa'. Ook als wij eens samen aan tafel zitten of samen gaan eten, gaat het snel over RectoVerso of Liebaert. Tot nu toe verloopt de samenwerking vrij goed. We hebben nochtans allemaal pittige karakters, maar op business vlak zitten we meestal wel op dezelfde golflengte.'

Goede raad

'Je moet echt je buikgevoel volgen. Jij bent de persoon die het merk het best kent. In het begin heb ik me erg laten beïnvloeden door meningen van andere mensen, want het merk kwam niet meteen van de grond. Ons eerste jaar was wat moeilijk. Dan denk je "oei, misschien doe ik het toch niet goed" en "misschien moet ik toch luisteren naar wat anderen zeggen", maar op lange termijn is het echt best om je buikgevoel te volgen. Hou vast aan hoe jij je merk percipieert en breng het zo naar de consument.'

En nu...

'Ik ben echt een 'pluk de dag' persoon. Ik laat de dingen op mij afkomen. We zijn geraakt waar we nu zijn door niet te veel na te denken. Wel willen de we internationale markt veroveren. Dat begint met onze digital advertising naar Nederland en Engeland te brengen, maar veel meer is dat momenteel nog niet. De tijd zal het uitwijzen.'

De ontwerpster van Recto Verso, Camille Liebaert © Foto R.V.

IN HET KORT: CAMILLE LIEBAERT Shopt bij... 'Billie Rose, vlakbij waar ik woon. Een super mooie winkel die duurzame merken verkoopt en je kan er ook een koffietje drinken. Dat is mijn go to winkel.' Bewondert... 'Ellen Kegels van LN Knits. Ik vind dat wanneer je een nieuw label begint, je niet puur uit winst of een idee dat je wilt vertalen, kan vertrekken. Je moet echt willen bijdragen aan een betere wereld en een nieuwe soort fashion. Zij was daar toch een beetje de grondlegger van vind ik.' 'Puur qua design zou ik momenteel voor Isabel Marant gaan. Dat is echt een collectie die altijd in het oog springt. Ze heeft ook een heel duidelijk DNA dat altijd terugkomt. Het heeft die vrouwelijke elegantie maar toch een stoere edge.' Drinkt koffie bij... 'O'yo. Na mijn werk bij Delhaize was ik zoekende naar wat ik wou doen en heb ik zes maanden als barista bij O'yo gewerkt. Ik werkte daar heel graag en ga er nog vaak naartoe. Het is een vegan brunch bar. Ze verkopen vegan pancakes en koffiekoeken die super lekker zijn. Als ik ergens een koffietje ga drinken, is het meestal daar!' Leest... 'Verhalen die over kledingmerken gaan, waar je in zekere zin ook inspiratie uit kunt halen. Shoe Dog vond ik een heel tof boek, dat gaat over de founder van Nike. Momenteel ben ik aan het lezen over de oprichter van Patagonia.' 'Het is erg... Nu ja, erg is het niet, maar de laatste boeken die mij echt in vervoering hebben kunnen brengen, zijn die van Harry Potter. Die heb ik uitgelezen als een trein. In alle talen.' Kijkt naar... 'Feel-good movies en fantasy films. Tekenfilms kijk ik ook graag! Voor mij moet een film ontspanning zijn. Ik kijk niet graag naar thrillers of horror, dat vind ik totaal niet ontspannend. Ik kijk ook niet graag naar zeer triestige films, want ik zou niet weten waarom je jezelf triestig zou willen laten voelen. Dat klopt niet in mijn hoofd.' (lacht)

