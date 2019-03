Calvin Klein stopt met haute couture

Al sinds 1968 brengt Calvin Klein onder het submerk Calvin Klein 205W39NYC een luxecollectie uit, maar daar komt nu een einde aan. Een identiteitscrisis en tegenvallende verkoop liggen aan de grondslag.

Na het vertrek in 2002 van oprichter Calvin Klein evolueerde het label nog amper. Daar verandering in brengen, was dan ook de hoofdopdracht van de Belgische ontwerper Raf Simons toen hij er begon in augustus 2016. Zijn verfijnde en gesofisticeerde collecties hakten de knoop met het verleden radicaal door. Dat gebeurde echter iets te abrupt voor moedergroep PVH en het Calvin Klein-cliënteel. De verkoop viel tegen en de samenwerking met Simons werd vorig jaar in december beëindigd.

PVH, dat ook Tommy Hilfiger onder de vleugels heeft, kondigde in januari al aan na te denken over strategische stappen. Ook het nieuws over de sluiting van de flagshipstore van Calvin Klein 205W39NYC op Madison Avenue in Manhattan was dan al bekend. Nu wordt dus duidelijk dat het modehuis het volledige merk opzegt. Volgens de gespecialiseerde website Women's Wear Daily zijn daarbij honderd mensen in New York en Milaan ontslagen.