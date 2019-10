Californië wil als eerste Amerikaanse staat de verkoop van nieuwe pelsproducten verbieden.

Gouverneur Gavin Newsom ondertekende daartoe een wetgevend initiatief.

Het verbod op de verkoop en de aanmaak van pelswaren zal in 2023 in werking treden. Bedrijven krijgen tot dan de tijd om hun voorraden te verkopen.

De Democraat gaf met zijn wetgevend pakket groen licht voor nog beschermende maatregelen. Zo mogen wilde dieren als beren, tijgers, olifanten en apen niet meer in circussen optreden. De lynx komt op de lijst met beschermde dieren. Daarmee is de jacht op deze wilde katachtige verboden in Californië.