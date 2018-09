Burberry biedt nieuwe collectie aan op Instagram

Fashionista's kunnen niet wachten om naar de Londense modeweek te gaan. Modehuis Burberry toont dan de nieuwe collectie onder leiding van creatief directeur Riccardo Tisci. Hij volgde in maart Christopher Bailey op.

Behalve kledij, tovert de ontwerper nog iets anders uit zijn hoed. Een halfuur na afloop van de show op 17 september, lanceert hij een 'Limited Edition'-collectie die 24 uur lang beschikbaar is. Je kan deze niet enkel kopen in de 'Flagshipstore' in Regent Street, maar ook vanuit je zetel. Dat het belang van internet en sociale media groeit, is ook de ontwerper niet ontgaan. Daarom zal hij de kledij aanbieden op Instagram en WeChat, een variant op Whatsapp. Modeliefhebbers kunnen dan best omstreeks 18.30 uur Belgische tijd online zijn.