De Brusselse Wetstraat heeft zaterdag onder impuls van verschillende ngo's en vakbonden tijdelijk de nieuwe naam Ketenzorgwetstraat gekregen. De actievoerders ijveren voor een Belgische ketenzorgwet die kledingbedrijven verplicht om de mensenrechten te respecteren.

Zaterdag, 24 april, is het exact acht jaar geleden dat in Bangladesh het Rana Plaza complex instortte en 1.134 kledingarbeiders om het leven kwamen.

De actievoerders van de verschillende ngo's en vakbonden pleiten al meerdere jaren voor een ketenzorgwet die onveilige werkomstandigheden, hongerlonen en dwangarbeid tegengaan. Bovendien willen ze ook dat het maken van kledij op grote schaal duurzamer wordt. Een ketenzorgwet zou ervoor zorgen dat textielbedrijven de mogelijk negatieve impact op de mensenrechten en het milieu in hun toeleveringsketen in kaart moeten brengen. Ze moeten een actieplan opmaken en bij schendingen van het plan kunnen de arbeiders zelf naar de rechter stappen, in plaats van uitgebuit te worden.

'Als die zorgketenwet er acht jaar geleden was geweest, was Rana Plaza niet gebeurd, want dan hadden de bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen', stelt Sara Ceustermans, coördinator van Schone Kleren Campagne.

Na hun protest op de Wetstraat trekken de manifestanten nog per fiets naar het Muntplein in centrum Brussel. Ze houden er nog een demonstratie met een choreografie van levensgrote protestborden ter herdenking van de ramp van Rana Plaza.

Zaterdag, 24 april, is het exact acht jaar geleden dat in Bangladesh het Rana Plaza complex instortte en 1.134 kledingarbeiders om het leven kwamen.De actievoerders van de verschillende ngo's en vakbonden pleiten al meerdere jaren voor een ketenzorgwet die onveilige werkomstandigheden, hongerlonen en dwangarbeid tegengaan. Bovendien willen ze ook dat het maken van kledij op grote schaal duurzamer wordt. Een ketenzorgwet zou ervoor zorgen dat textielbedrijven de mogelijk negatieve impact op de mensenrechten en het milieu in hun toeleveringsketen in kaart moeten brengen. Ze moeten een actieplan opmaken en bij schendingen van het plan kunnen de arbeiders zelf naar de rechter stappen, in plaats van uitgebuit te worden. 'Als die zorgketenwet er acht jaar geleden was geweest, was Rana Plaza niet gebeurd, want dan hadden de bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen', stelt Sara Ceustermans, coördinator van Schone Kleren Campagne. Na hun protest op de Wetstraat trekken de manifestanten nog per fiets naar het Muntplein in centrum Brussel. Ze houden er nog een demonstratie met een choreografie van levensgrote protestborden ter herdenking van de ramp van Rana Plaza.