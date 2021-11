Op 29 november vonden de Fashion Awards, georganiseerd door de Britse moderaad, plaats in de Royal Albert Hall in Londen. Slechts 24 uur na het overlijden van de ontwerper Virgil Abloh gaf het evenement eveneens een podium aan verschillende hommages aan de designer.

De Fashion Awards vonden maandagavond plaats in sombere omstandigheden na het nieuws dat de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh zondag op 41-jarige leeftijd was overleden ten gevolge van kanker.

De acteur Idris Elba opende de ceremonie met een eerbetoon aan Abloh, die werd uitgeroepen tot een van de 15 leaders of change tijdens de uitreiking van de prijzen. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die het afgelopen jaar positieve veranderingen in de mode-industrie hebben teweeggebracht, aldus de British Fashion Council. 'Deze erkenningen houden mij en mijn collega's gemotiveerd. Ik wijd een deel van mijn werk aan het openhouden van deuren voor de toekomstige generatie,' zei Abloh in een vooraf opgenomen boodschap voor het evenement. Elba sloot zijn eerbetoon af met het voordragen van 'When Great Trees Fall' van Maya Angelou.

Idris Elba tijdens de Fashion Awards 2021 © Getty

Caroline Rush, CEO van de Britse moderaad, en de voorzitter, Stephanie Phair prezen Abloh als 'een creatieve kracht van verandering, die zich gedurende zijn hele carrière heeft gericht op inclusiviteit en filantropie in de mode, kunst, muziek, design en architectuur, waardoor hij een van de meest invloedrijke ontwerpers van zijn generatie is.'

De host van de avond was acteur Billy Porter, die voor zijn entree koos voor een zwart-witte look van de Britse ontwerper Richard Quinn.

Billy Porter in Richard Quinn © Getty

De winnaars

In plaats van verschillende prijzen voor Britse ontwerper van het jaar menswear en Britse ontwerper van het jaar womenswear, zoals in het verleden, werd er slechts één 'Designer of the Year' uitgeroepen door de British Fashion Council. De eer viel dit jaar te beurt aan Kim Jones, voor zijn rol als creatief directeur voor de mannenlijn bij Dior en bij de vrouwenlijn van Fendi.

Simone Rocha neemt haar prijs voor beste onafhankelijke modelabel in ontvangst tijdens de Fashion Awards 2021 © Getty

Isabella Blow Award: Ib Kamara Trailblazer Award: Alessandro Michele BFC Foundation Award: Nensi Dojaka Leaders of Change, Creativity: Virgil Abloh Alessandro Michele Demna Gvasalia Kim Jones Jonathan Anderson Special Recognition Award: Dylan Jones Leaders of Change, Environment: Bethany Williams Gabriela Hearst Phoebe English Priya Ahluwaliya Stella McCartney Designer of the Year: Kim Jones Independent British Brand: Simone Rocha Leaders of Change, People: Edward Enninful Harris Reed Kenya Hunt Samuel Ross Telfar Clemens Outstanding Achievement Award: Tommy Hilfiger

