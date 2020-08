Met 'Project Earth' gaat Selfridges de uitdaging aan om op vijf jaar tijd enkel nog duurzame items te verkopen. Daarnaast zetten ze in op het verhuren en herstellen van kleding en de herverkoop van tweedehands stuks.

'Let's change the way we shop' prijkt er sinds vandaag in grote, gele letters op de gevel van het warenhuis. Die boodschap hangt er niet zomaar. 'Duurzaamheid is ons businessplan,' klinkt het bij Anne Pitcher, de manager van Selfridges. Een boodschap die als muziek in de oren van hun vast cliënteel klinkt. Volgens een enquête die in 2019 werd afgenomen, is de bezorgdheid over klimaatverandering bij 85 procent van de klanten van Selfridges gestegen tegenover het jaar ervoor. En meer dan de helft van de respondenten is van mening dat de mode-industrie het milieu schaadt.

Anne Pitcher geeft aan dat er nood is aan verandering. 'We gaan een moeilijk jaar tegemoet. Het is onze taak om nieuwe ervaringen en conversaties te bieden aan onze klanten, die tijdens de lockdowns hebben nagedacht over bewuster consumeren.'

Circulair denken

Onder de noemer 'Project Earth' gaan ze bij het warenhuis van start met een campagne die twee maanden lang extra aandacht schenkt aan duurzame oplossingen voor de modesector. Zo kunnen klanten er terecht voor het herstellen, huren en doorverkopen van kleding. In de verhuurservice zullen kledingstukken van merken zoals Zimmermann, Cecilie Bahnsen en Emilia Wickstead worden aangeboden. Er staan ook panelgesprekken en screenings op de agenda, die informeren over de impact van mode op het milieu. Voor het project sloegen ze de handen in elkaar met Greenpeace, WWF en Woodland Trust.

Het wordt ook gemakkelijker om op een bewuste manier te shoppen bij Selfridges. Zo wordt er een deel van de winkel ingericht als 'The Organic Cotton Shop', waar klanten terecht kunnen voor kleding uit biokatoen. Ook zullen de ecologische inspanningen van 350 merken die verkocht worden in het warenhuis duidelijk worden aangegeven op labels. Zo kan je tijdens het shoppen zelf kiezen welke inspanningen voor jou persoonlijk belangrijk zijn. Prada stelt haar eerste 'Re-Nylon'-collectie voor tijdens de 'Project Earth'-campagne. Deze lijn bestaat volledig uit Econyl, een stof gemaakt van gerecycleerd nylon.

Strenge eisen

Vanaf 2025 zal Selfridges enkel nog mode-items aanbieden die voldoen aan strenge duurzaamheidseisen. Dit plan is al een tijdje in de maak. Er ging een consultatieproces aan vooraf, dat drie jaar in beslag heeft genomen. Maar ook in de voeding- en beauty-afdelingen legt het warenhuis eisen op aan de merken die er willen verkopen. Dertig beautymerken nemen momenteel al deel aan een recyclageprogramma, georganiseerd in samenwerking met Terracycle. Klanten kunnen hun verpakkingen binnenbrengen bij Selfridges, zodat ze opnieuw gebruikt of gerecycleerd kunnen worden.

Selfridges legt niet enkel eisen op aan de merken die in hun rekken liggen, maar steekt zelf ook een tandje bij. Tegen eind september zal de stroom in de winkels voor honderd procent groen zijn. Tegen 2050 wil het bedrijf klimaatneutraal zijn. Vorig jaar tekende Selfridges het Fashion Pact tijdens de G7, wat inhoudt dat ze beloofd hebben om hun negatieve impact op het klimaat, de biodiversiteit en de oceanen te verminderen. Met hun nieuwe plannen bewijzen ze alvast dat ze die belofte niet aan hun laars willen lappen.

