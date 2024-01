Brits ultra fast fashionmerk Boohoo liegt over herkomst kleding: ‘Made in UK’ blijkt ‘Made in Pakistan’

De kledinglabels van Brits modemerk Boohoo blijken valse info te bevatten. Dat toont onderzoek van BBC Panorama aan. Er werden duizenden foutieve labels in kledingstukken genaaid.

Het Britse ultra fast fashionmerk Boohoo belandt opnieuw in het oog van de storm nadat een onderzoek van BBC Panorama onthulde dat duizenden kledingstukken onterecht werden voorzien van ‘Made in UK’ labels, terwijl ze eigenlijk in Azië waren geproduceerd. Deze ontdekking werpt niet alleen vragen op over de transparantie van Boohoo’s productiepraktijken, maar ook over de ethische beloften die het bedrijf eerder heeft gedaan.

Boohoo put "Made in the UK" labels on potentially thousands of clothes that were actually made in South Asia, BBC Panorama has found



A spokesperson said they have taken steps to ensure this does not happen againhttps://t.co/SE2pD1Izmg pic.twitter.com/wD1fFonzdj — BBC Panorama (@BBCPanorama) January 11, 2024



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het onderzoek onthulde dat de originele labels van kledingstukken in de Britse fabriek van Boohoo, Thurmaston Lane in Leicester, vorig jaar werden verwijderd en vervangen door ‘Made in UK’-etiketten. Boohoo reageert dat de onjuiste labels te wijten zijn aan een verkeerde interpretatie van de etiketteringsregels. Het bedrijf ontkent dus niet dat de kleding elders werd gemaakt dan wat op het etiket te lezen staat. Dit valt overigens wel vaker voor. Een ‘Made in’-label betekent niet dat een kledingstuk sowieso van A tot Z in dat land werd gemaakt.

De Boohoo-fabriek in Leicester werd twee jaar geleden geopend en gepromoot als een ethisch productiecentrum. Er gingen toen hoopvolle stemmen op die het idee van een eigen fabriek voor het merk een goed idee vonden. Een lang leven zal de fabriek niet beschoren zijn, want het modebedrijf heeft aangekondigd dat ze het productiecentrum willen sluiten in de nabije toekomst. Dit roept vragen op over de integriteit van Boohoo’s ethische inspanningen.

Misleidende communicatie

Chris Grayer, voormalig hoofd ethische compliance bij High Street-winkelketen Next, merkt in het onderzoek van BBC op dat de verkeerde etikettering wijst op een “significant falen van de inspectie”. Sylvia Rook, hoofdverantwoordelijke voor eerlijke handel bij het Chartered Trading Standards Institute, noemde de vervanging van labels op deze manier “onjuist” en zei dat het consumenten mogelijk kon misleiden. Ook Philip Dunne MP, voorzitter van de Environmental Audit Committee, noemde de bevindingen over de etikettering een zeer ernstige beschuldiging. Hij benadrukte dat consumenten niet misleid mogen worden over de herkomst van de kleding die ze kopen.

Thurmaston Lane fabriek van Boohoo © Getty

Het meest opmerkelijke is dat Boohoo, ondanks eerdere beloftes in 2017 en 2020 om ethische praktijken te herzien, opnieuw wordt geconfronteerd met beschuldigingen van dubieus gedrag. De sluiting van Thurmaston Lane suggereert dat het bedrijfsmodel van Boohoo, gericht op snelle en goedkope mode, wellicht niet vol te houden is in het Verenigd Koninkrijk. Ze rekenen op de lage lonen en beperkte sociale bescherming van productielanden in Azië om hun praktijken verder te zetten.

Boohoo beweert dat de sluiting van Thurmaston Lane losstaat van het BBC Panorama-onderzoek. Het bedrijf zegt in overleg te zijn met werknemers over de toekomst van de locatie en benadrukt de noodzaak om een efficiënt, productief en sterk bedrijf te blijven. Het ziet ernaar uit dat het drukken van kosten voor Boohoo voorgaat op een ethische manier van produceren, zowel binnen als buiten Europa.