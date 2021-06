Matty Bovan sleept de prestigieuze International Woolmark Prize 2021 in de wacht. Hij schiet niet alleen de hoofdvogel af met zijn 'Ode to the Sea'-collectie, maar wist ook de Karl Lagerfeld Award for Innovation te strikken. Een portret van het jonge Britse modetalent dat terecht dubbel in de bloemetjes wordt gezet.

Door de tropische temperaturen van de voorbije dagen staat je hoofd misschien niet naar wol, maar de winnaar van de Woolmark Prize verdient zonder meer een warm applaus. Dankzij deze prijs zit de ontwerper er bovendien warmpjes bij, want hij krijgt maar liefst driehonderdduizend Australische dollars (ongeveer honderdnegentigduizend euro) op zijn rekening gestort.

'Het is een grote eer en ik kijk reikhalzend uit naar waar de overwinning me zal brengen. Het geld zal me helpen om de wereld die ik al heb opgebouwd verder te ontwikkelen en uit te breiden naar een nieuw publiek', reageerde Bovan op de overwinning.

London Fashion Week

De dertigjarige Matty Bovan uit York droomde al van kindsbeen af van een carrière als ontwerper. Samen met zijn moeder verknipte hij stoffen tot kleding en toen hij werd toegelaten aan Central Saint Martins in Londen greep hij deze kans met beide handen.

Matty Bovan © Getty

Met een Master in Knitwear en de LVMH Graduate Prize op zak trok Bovan de aandacht van Fashion East, een nonprofit die jonge ontwerpers in de spotlight plaatst. Dankzij deze organisatie kon de ontwerper in februari 2017 zijn collectie presenteren tijdens London Fashion Week. Zijn dystopische sci-fi collectie kreeg een prachtig decor, dat refereerde naar de stad waar hij opgroeide, York, maar ook naar de toekomst. Het leek wel een set voor een Duits Expressionistische film. De collectie was ook een viering van diversiteit, net zoals zijn modellen op de catwalk. Het lanceerde zijn carrière en sinds 2018 showt Bovan solo tijdens de modeweek van Londen.

Hoewel hij z'n succes wist op te bouwen in de Britse hoofdstad, vestigde Bovan zich in het meer betaalbare en rustigere York, z'n heimat. Van het huis van zijn overleden grootmoeder maakte hij een studio om naar hartenlust te experimenteren met verschillende technieken. 'Ik ben niet tegen Londen, maar door er weg te gaan kon ik mijn eigen creatieve ruimte creëren, fouten maken en echt begrijpen wat ik met mijn ontwerpen wilde zeggen.'

Kleine Matty werd niet altijd even goed begrepen op school, met z'n uitbundige looks - lichtblauwe oogschaduw is zijn favoriet. Toch heeft hij goede herinneringen aan z'n kindertijd, deels dankzij de speelse en creatieve opvoeding die hij kreeg. Zijn ouders krijgen dan ook altijd een mooi plekje front row tijdens z'n shows.

Barbie world

De ontwerper combineert graag zijn verschillende talenten: van make-up artist, langs illustrator tot modeontwerper en docent aan Leeds Beckett University. Zolang hij maar verhalen kan vertellen en op een ecologisch verantwoorde manier kan experimenteren met mode noemt hij zichzelf een tevreden persoon.

In 2017 sloeg Bovan de handen in elkaar met regisseur Lucy Alex Mac om een ode aan Barbie te maken in de vorm van een kortfilm. De beroemde pop werd toen 58 jaar oud. Bovan greep deze verjaardag aan om de verscheidenheid aan vrouwelijke identiteit in onze samenleving te vieren. De veelzijdigheid van Barbie inspireerde de ontwerper om in de kortfilm vrouwen te laten vertellen over hoe ze zichzelf zien, hoe ze kijken naar de wereld en hoe ze hun persoonlijke stijl bepalen. Zelf gebruikte hij de pop tijdens zijn jeugd maar al te graag als een blank canvas voor zijn kleurrijke ontwerpen.

Matty Bovan © Getty

Verfrissend talent

Wat maakt de ontwerper nu zo uniek? Waarom is Vivienne Westwood grote fan? En waarom koos de Woolmark jury voor Bovan als winnaar van zowel de hoofdprijs als de Karl Lagerfeld Award for Innovation?

Thom Browne, Tim Blanks, Carine Roitfeld, Ib Kamara,Livia Firth, Naomi Campbell, Shaway Yeh, Sinéad Burke, Tasha Liu en andere prominente mode-experts staken de koppen bij elkaar om te beslissen welke finalist het beste het thema 'Less is More' had vertaald naar een collectie met merinowol.

Carine Roitfeld: 'Ik ben onder de indruk van de dubbele overwinning. Hij is erin geslaagd om zowel voor zijn innovatieve aanpak als zijn creatief talent beloond te worden. Hij verdient deze prijs helemaal. Matty ademt mode. Hij doet me dromen en doet me denken aan een jonge Vivienne Westwood of John Galliano. Dat is precies het soort ontwerper waar de wereld momenteel naar snakt.'

Ook Thom Brown was vol lof over Matty Bovan tijdens de digitale uitreiking van de prijzen. 'Wanneer ik je collectie bewonder, zie ik een oprechte wens om mensen iets nieuws te tonen. Ik vind het enorm belangrijk en inspirerend wat je doet.'

Less is More

De ganse jury prees Bovan omwille van zijn technisch geavanceerde en prachtige ontwerpen in jacquard, zijn unieke stijl en het talent om een verhaal te vertellen met collecties. Daarnaast is de duurzame benadering van de ontwerper en de bewuste keuze om lokaal te produceren ook een meerwaarde volgens Roitfeld, Brown en co.

Het thema van de wedstrijd dit jaar was 'Less is More', met speciale aandacht voor duurzame praktijken. Een kolfje naar de hand van Bovan, die steevast werkt met lokale leveranciers en fabrikanten en duurzame materialen. Hij ondersteunt lokale bedrijven, ambachtslieden en handwerkslieden via de trouwe schakels in zijn toeleveringsketen. Door onder andere gebruik te maken van overgebleven rollen van de iconische wolfabrikant AW Hainsworth en andere afgedankte materialen, gaf de ontwerper nieuw leven aan textieloverschotten voor zijn de 'Ode to the Sea'-collectie.

Voor zijn ode aan de zee haalde Bovan inspiratie uit reizen en escapisme: 'Een traumatische gebeurtenis meemaken, ondergedompeld worden door de golven en er vervolgens aan de andere kant weer uitkomen. Er is uiteraard een parallel te trekken met de tijden waarin we leven, maar ik zag het ook als een manier om mezelf te pushen tot het vinden van nieuwe manieren om te werken met wol,' verklaart hij aan The New York Times.

Bovan is met andere woorden niet bang om af en toe kopje onder te gaan. De status quo uitdagen ziet hij als zijn taak, ook al loopt dat niet altijd zonder slag of stoot. Wanneer hij terug boven komt, heeft hij immers weer iets nieuws geleerd. Van deze levenswijze kunnen we vast allemaal iets opsteken.

