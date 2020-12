De BFC-awards van 2020 gingen naar ontwerpers, fotografen, ketens en modellen die verandering binnen de modesector aanwakkeren. Een van de laureaten was Belg Raf Simons.

Geen grootse awardshow in 2020, wel een dertig minuten durend filmpje op Youtube onthulde de winnaars van de British Fashion Council-awards. Rode draad daarbij was verandering. 'Het is niet langer genoeg voor de mode-industrie om trends te zetten. We moeten de belangrijkere trend lanceren om een eerlijkere en meer representatieve gemeenschap te zijn, waarin iedereen dezelfde kans op slagen heeft', aldus Lewis Hamilton, een van de presentators van de show.

Winnaars zijn dit jaar stuk voor stuk changemakers die een toonaangevende rol spelen binnen de industrie wanneer het gaat over duurzaamheid, diversiteit, creativiteit en gemeenschap. Centrale thema's waren Black Lives Matter, de klimaatverandering en de gezondheidscrisis waar de wereld momenteel mee af te rekenen heeft. De lijst laureaten werd zo een mooie mix van gevestigde waarden en jong talent. Traditionele awardcategorieën die een select groepje grote merken voortrokken, werden geschrapt.

Tientallen winnaars

Op die lijst winnaars staat onder meer 'onze' Raf Simons, samen met Miuccia Prada. Ze worden geëerd omwille van de getoonde creativiteit dit jaar. De Belgische ontwerper benadrukt het belang van ontdekking, samenwerking en dialoog. Onder de winnaars bevindt zich ook ontwerper Michael Halpern, van wie het eerbetoon aan zorgverleners op London Fashion Week en bijdrage aan de productie van producten die de gezondheid moeten beschermen werden geprezen als 'inspirerend en buitengewoon'. De Britse Stella McCartney werd geëerd in de categorie milieu omdat ze 'de lat hoger heeft gelegd' in de modesector met 'de creativiteit en duurzaamheid die het DNA van het merk vormen'. Bekijk alle winnaars zelf:

