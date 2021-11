De brillencollectie 'Orgasmic' van Polette viert vrouwelijk genot en plaatst de vulva letterlijk in het (ge)zicht. Wij spraken met product manager Marianne en design director Elodie, die vanuit Hongkong de collecties van Polette ontwerpen en opvolgen.

Polette is een brillenlabel dat door vrouwen wordt geleid. Bij de keuzes rond collecties en campagnes laat het Polette-team zich inspireren door zaken die hen nauw aan het hart liggen. Zo kwam de 'Orgasmic'-collectie ook tot stand, leggen Marianne en Elodie uit. 'We hebben veel vrijheid in het designproces en konden dit concept uitvoeren zonder ons te moeten verantwoorden bij investeerders of tussenpersonen.'

Polette werkt bewust zonder tussenschakels. Klanten bekijken het aanbod online of in showrooms en bestellen de bril die ze willen. Pas dan gaat de fabriek aan de slag. 'Er zijn geen winkels met stock. Dit is duurzaam en handig, want zo hebben we nooit overstock en kunnen we de brillen betaalbaar houden. We staan in direct contact met de fabrieken en gaan enkel in zee met leveranciers die kwaliteit leveren op een ethische manier. Vroeger zaten we in Amsterdam, maar nu werken we vanuit Hongkong, recht bij de bron. Zo kunnen we veel makkelijker de fabrieken binnenspringen en controles uitvoeren', vertellen de vrouwen.

Orgasmic © Lana Prins

Viva la Vulva

De brillen uit de 'Orgasmic'-collectie worden gemaakt van gerecycleerd acetaat en zijn verkrijgbaar in roze en bruine tinten, aanleunend bij de kleuren van het menselijk lichaam. 'Ze zijn een ode aan de vulva', klinkt het. 'Wat ons betreft is het echt tijd om het vrouwelijke geslachtsorgaan uit de taboesfeer te halen. Niks zo natuurlijk als de vulva, en toch wordt er te weinig over gesproken en leren scholieren pas recent over de clitoris. Schoolkinderen weten perfect hoe ze een piemel moeten tekenen, maar een vulva? Ho maar.'

Door een bril te dragen die verwijst naar de verschillende onderdelen van de vulva, wil het team van Polette het onderwerp echt in de spotlight plaatsen. 'We hopen op deze manier mensen te sensibiliseren en het debat aan te zwengelen. Voor ons kadert dit binnen het debat rond gendergelijkheid. De vulva en het vrouwelijke genot zouden veel meer aandacht moeten krijgen vanuit verschillende hoeken. Bewustwording is noodzakelijk.'

Orgasmic © Lana Prins

Kunstige vulva's

De inspiratie voor de modellen haalde het team uit de kunstwereld. De Venus is geïnspireerd op Botticelli's Geboorte van Venus. In L'Origine herken je details van Gustave Courbet's L'Origine du Monde en Elle is een eerbetoon aan het beeldhouwwerk Hon/Elle door Niki de Saint Phalle. 'Dat L'Origine du Monde te aanstootgevend werd bevonden ten tijde van Courbet en eerst enkel achter een gordijn mocht vertoond worden, past helemaal bij onze boodschap: je hebt durf nodig om de status quo uit te dagen. Wat toen te pikant werd bevonden, hangt nu gewoon in een museum. Erover praten en op een artistieke manier de aandacht vestigen op een onderwerp helpt dus om taboes te doorbreken', besluit Marianne.

Orgasmic © Lana Prins

Wie een 'Orgasmic'-bril bestelt, krijgt deze geleverd in een verpakking getekend door de Franse illustrator 'Regards Coupables', inclusief een bijhorend brillendoekje en een seksspeeltje. Er vindt ook een veiling plaats van werk van vrouwelijke illustrators en kunstenaars die werken rond dit thema. De opbrengst hiervan gaat naar Plan International, een ngo die zich onder meer inzet voor de rechten van meisjes wereldwijd en genitale verminking van vrouwen bestrijdt.

Artiesten die deelnemen aan de veiling

Capucine Poumailloux

Charlotte Willcox

Lilia Luganskaia

Phoebe Crossing met Viva Vulva Casting

PINK BITS

Kylie Marume

Cynthia & Esther van Lekker Blijven Likken

