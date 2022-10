Breigoedlabel Leselles werkt met restwol in alle kleuren van de regenboog

Liesbet Allaer in het kort:

Wat brengt je tot rust? Ik moet toegeven dat ik niet gemakkelijk rust vind. Recent heb ik het plezier van keramiek maken ontdekt. Daar moet ik me zo op concentreren, dat de eindeloze gedachtestroom in m’n hoofd tot halt komt.

Welke muziek ontroert je? Wanneer tijdens een autorit ‘Texas Sun’ van Leon Bridges door de boxen schalt, krijg ik het gevoel dat ik de wereld kan veroveren.

Waar trek je het liefst naartoe voor een citytrip? Parijs, omdat die stad alles heeft waar ik van hou. Het liefst ga ik er iedere maand naartoe. Mooie winkels, boeiende cultuur, lekker eten: ik geraak er altijd geïnspireerd. Mocht New York dichter bij de deur zijn, zou ik er ook vaker heen willen. You love it or you hate it, maar ik vind het echt een fantastische bestemming. En als derde stad kies ik voor Porto. Ik kom er vaak voor het werk en ik vind het zalig dat je er alles te voet kunt doen. Het is minder toeristisch dan Lissabon en in een wip sta je op het Portugese platteland. Het is de ideale plek als je een mix tussen stad en natuur zoekt.

Waar ga je graag tafelen? Pulpo in Latem en Old Boy in Brussel. Sinds kort trek ik vaker naar het Brusselse om op restaurant te gaan. Zeker rond het Georges Brugmannplein in Elsene zijn veel leuke zaakjes. Het is een prachtige buurt.

Pulpo: Kortrijksesteenweg 1177, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Latem)

Old Boy: Tenbosstraat 110, 1050 Elsene