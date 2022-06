Brandon Wen wordt hoofd van de Antwerpse modeopleiding

Vanaf september neemt de Amerikaanse Brandon Wen de fakkel over van Walter Van Beirendonck, die van 2007 tot nu aan het roer stond van de modeopleiding in Antwerpen. Wen zal er ook lesgeven en studenten begeleiden.

‘Ik kan niet enthousiaster zijn’, stelt de 29-jarige Brandon Wen in een persbericht van de modeacademie. ‘Dit is een droom die uitkomt.’ De Amerikaan is zowel modeontwerper als performancekunstenaar. Na zijn studies aan de Cornell University in New York en aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen verdiende zijn strepen als ontwerper in Parijs, bij onder meer Rick Owens, Michèle Lamy en Maison Lemarié/Chanel.

Met Wen zet de academie voor een internationaal, interdisciplinair en innovatief profiel aan het hoofd van de afdeling. Bedoeling is om de modeopleiding nog meer op de internationale kaart te zetten. ‘Als leraar en artistiek leider wil ik met dezelfde portie lef in het leven staan als in mijn persoonlijk en artistiek parcours. Ik kan niet wachten om te beginnen’, aldus Wen.