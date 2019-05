Bouw mee aan het weefgetouw van de toekomst

Lotte Philipsen Redactrice KnackWeekend.be

Ben je creatief, een krak in machinebouw of heb je ervaring met weefgetouwen? Dan is de TexChallenge misschien wel iets voor jou.

TexChallenge: ga je de uitdaging aan? © gf

Het doel van de TexChallenge is het bouwen van een (semi-)automatisch weefgetouw, waar ieder van ons thuis mee aan de slag kan. Het project is een initiatief van het artistiek en innovatief textielplatform Doek, Timelab en het Industriemuseum Gent. Lees ook: Passie voor weven: jonge garde blaast het oude ambacht nieuw leven in Op vijf juni gaat de TexChallenge van start. Alle geïnteresseerde knutselaars, ingenieurs, creatieve zielen, mechanici, weefgetouwexperts en digitale techneuten komen dan samen om hun kennis op een hoop te gooien. Voor het project zijn ze op zoek kennis uit diverse culturen. Er zal gewerkt worden met handleidingen van weefmachines uit ons industriële verleden, maar ook met mechanica, elektronica en vooral met hedendaagse technieken als lasercut of 3D-print. Meedoen, individueel of in groep? Stuur een mail met je motivatie naar hello@timelab.org. Praktisch Timelab: Kogelstraat 34, 9000 Gent Vind meer informatie via het Facebookevenement van de TexChallenge.