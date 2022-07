Botter, alumnus Antwerpse modeacademie, wint prestigieuze Andam-prijs

Botter, het modemerk van Nederlanders Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, kaapte de Grand Prize van de ANDAM Fashion Awards 2022 weg. Het prijzengeld wil het duo investeren in de ontwikkeling van biotextiel en het uitbreiden van hun team.

Modemerk Botter wist zeven andere finalisten te verslaan en mag zich de grote winnaar van de ANDAM Grand Prize noemen. Aan de award zit een geldbedrag van 300.000 euro verbonden en een coachingstraject van Chanel’s Bruno Pavlovsky.

Prijzenregen

In 2017 studeerde Rushemy Botter af aan de Antwerpse modeacademie. Zijn afstudeercollectie trok de aandacht en wist verschillende prijzen te verzilveren, waaronder de ‘Most Promising Graduate’ Award, de Ann Demeulemeester Award, de Flanders DC Award, de Dries van Noten Award, de Belmodo Award en onze eigen Knack Weekend Award. Tijdens de Belgian Fashion Awards werd hij gekroond tot meest veelbelovende jong talent en in 2018 sleepte Botter ook de hoofdprijs op het modefestival van Hyères in de wacht. Lisi Herrebrugh studeerde aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), waar ze de technische kneepjes van het modevak onder de knie kreeg.

Botter tijdens de Berlin Fashion Week Spring/Summer 2019 (Photo by John Phillips/Getty Images for MBFW)

Het duo had ook een tijdje de creatieve leiding over het Franse modelabel Nina Ricci, maar trok de deur daar achter zich dicht om opnieuw te focussen op hun eigen merk. Voor Botter putten de ontwerpers inspiratie uit hun achtergrond in Curaçao en de Dominicaanse republiek. De collecties zijn genderfluïde, activistisch en duurzaam.

Het prijzengeld, 300.000 euro, zal gespendeerd worden aan het uitbreiden van het team, investeringen in biotextiel en koraalriffen in Curaçao terug tot leven wekken.

Botter (copyright: Jan & Jorre)

Overige winnaars

De ANDAM-prijs is een initiatief van de Franse Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode (ANDAM). Hoewel winnaars niet Frans moeten zijn, moeten ze wel een Frans merk hebben of een Frans bedrijf oprichten in het jaar dat ze de prijs ontvangen.

Er werden nog andere prijzen uitgedeeld, zoals de nieuwe Special Prize die Robert Wun een geldbedrag van 100.000 euro oplevert. Bluemarble Paris ontving de Pierre Bergé Prize, Dolly Cohen werd bekroond met de Accessoires Prize en de Innovation Prize ging naar EverDye.