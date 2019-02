Boetiek Erotiek: thema-avond voor volwassenen neemt Kringwinkel over

Met Valentijn in het vooruitzicht vliegen de lingertiesetjes, massagetoestellen en kinky leesvoer over de toonbanken. Zo ook in de Kringwinkel van Deurne, waar medewerkers regelmatig stiekem tussen de kleren meegegeven erotische items aantreffen. 'Sinds een paar jaar spelen we met het idee om die spullen ook te verkopen', vertelt Louise Vrints, Marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. 'Als test maakten we een apart erotisch hoekje in onze Kringwinkel in Kapellen. Met groot succes: binnen de kortste keren was alles uitverkocht! Seks verkoopt, dat is duidelijk', lacht ze.

Burlesque

Het aanbod van de avond is heel divers. Het gaat van sexy lingerie en seksspelletjes, tot erotische boeken, decoratiemateriaal, massagetoestellen en sfeerverlichting. 'Met het oog op Valentijn zullen er ook erg leuke potentiële cadeaus te koop zijn', vertelt Louise. Wie graag een seksspeeltje scoort, is er echter beter vroeg bij: door hygiënische redenen zullen enkel speeltjes die nog in de originele verpakking zitten verkocht worden.

Nieuwsgierigen worden niet alleen verwelkomd met allerlei erotische snufjes, maar ook met hapjes, drankjes, een fotobooth en zelfs een bursleque show. 'We willen er vooral een plezante avond van maken', klinkt het.