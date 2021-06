Waterbesparende productiemethodes, natuurlijke verfstoffen en recyclage van materialen zorgen ervoor dat de blue jeans steeds 'groener' kleurt.

1. Demco: hightech investeringen

Demco werd 30 jaar geleden opgericht door Johnny De Meirsman en zijn vrouw Sihem Bouguila. Het denimbedrijf werkt onder andere voor Tommy Hilfiger en Lee Cooper, heeft ecovriendelijke productiemethodes, is gecertifieerd voor zijn milieuzorgsysteem en heeft het GRS-certificaat (Global Recycled Standard). 'Onze klanten hechten hier steeds meer belang aan', zegt Patrick Raes, commercieel directeur. 'Een merk moet vandaag duurzaam zijn. Als fabrikant blijven we investeren in nieuwe technologieën. Dat jeans tot voor kort zo vervuilend was, heeft te maken met het waterverbruik. Dankzij de combinatie van waterzuivering en waterbesparende technologieën hebben we het waterverbruik per jeans van 100 liter tot 7 liter gereduceerd. Voor het verfprocedé hebben we een drydye-technologie ontwikkeld waarbij een minerale verfstof geïnjecteerd wordt. Voor de stonewashing gebruiken we ecostones, herbruikbare, slijtvaste stenen die het water niet vervuilen. Alle afval wordt gerecycleerd en we hebben een upcyclingproject. We zijn een CO2-neutraal zerowastebedrijf.'

Godfried Vanden Daele heeft jarenlange ervaring in verschillende jeansbedrijven en startte een paar jaar geleden zijn eigen artisanaal en duurzaam label op: Godfrieds jeans. 'Alle jeans zijn gemaakt van raw denim, zoals het vroeger was. Raw denim is een harde ongewassen jeans die zich aan het lichaam aanpast en lang meegaat. Hoe minder je hem wast, hoe mooier hij slijt met de jaren en hoe kleiner je ecologische voetafdruk wordt. 'Ik werk louter op bestelling om overstock te vermijden. Naast standaardmaten kan er ook op maat besteld worden. Ik gebruik alleen kwalitatieve selfedge denim uit Japan en Italië dat nog volgens de traditionele manier geweven wordt. Alles is gemaakt van natuurlijke materialen en dus 100% recycleerbaar. Voor het stikken gebruik ik linnen garen en de knopen zijn gemaakt van corozo, een plantaardig materiaal. De jeans wordt in ons eigen atelier in West-Vlaanderen gemaakt. Zo blijft de ecologische voetafdruk heel beperkt.' Prijzen vanaf 120 euro. godfrieds.com. HNST - honest - is het label van Lander Desmedt en Eva Engelen. 'Wij ontwerpen onze jeans op zo'n manier dat de kledingstukken gerecycleerd kunnen worden', zegt Eva Engelen. 'Dat begint bij de ontwikkeling van onze eigen garens. Een HNST-jeans bevat 56% gerecycleerd katoen, afkomstig van oude jeans. Een deel bestaat uit nieuw katoen en een deel uit Tencel, een organisch materiaal afkomstig van eucalyptusbomen. Bij elke stap in de productie wordt de impact op het milieu zoveel mogelijk gereduceerd. 'Voor de recyclage werken we samen met een partner in Duitsland, de garens worden in België gesponnen en het weven van de stof gebeurt in Italië. We maken gebruik van geavanceerde, schone technologieën. Zo gebruiken we pectine afkomstig van sinaasappelschillen als alternatief voor de standaard kunststofcoating waarmee garens behandeld worden. Hiermee vermijden we dat er microplastics in het milieu terechtkomen. Dankzij onze circulaire manier van werken stoten we 76% minder CO2 uit en verbruiken we twintig keer minder water dan in de klassieke jeansproductie.' Prijs: 135 euro, waarvan 15 euro statiegeld. Een versleten jeans kun je inruilen voor een nieuwe met 15 euro korting. letsbehonest.eu Dat je met een afgedankte jeans alle kanten uit kunt, bewijst Caro Peirs, de vrouw achter het duurzame schoenenmerk Tropas. Ze gebruikt versleten jeansbroeken voor het bovenwerk van haar schoenen. De jeans wordt verknipt in een sociale werkplaats in België, de schoenen worden in Spanje vervaardigd, zonder vervuilende lijm. Alle onderdelen van de schoen zijn aan het einde van hun levensduur gemakkelijk te demonteren en zijn volledig recycleerbaar. Als de schoenen versleten zijn, kunnen ze teruggebracht worden naar de verkooppunten van Tropas. Alle onderdelen van de versleten Tropas-schoenen krijgen een nieuw leven: het textiel wordt verwerkt tot isolatiemateriaal, de houten hakken worden door een lokaal atelier herwerkt tot tafelbladen en de zolen worden fijngemalen en samen met nieuw materiaal herwerkt tot sneakerzolen. 'Eigenlijk gaat het niet om de schoenen op zich, ze zijn een middel om aan te tonen dat ondernemen sociaal, duurzaam en circulair kan zijn. We moeten zorg dragen voor onszelf, voor elkaar en voor de planeet', aldus Caro Peirs. tropas.shoes