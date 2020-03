Het kledingmerk Flâneur Clothing wil met haar collectie 'Blijf in uw kot' het verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren aanwakkeren. 'Op onze website kun je T-shirts en truien kopen waarvan de winst integraal naar de Belgische ziekenhuizen en zorgcentra gaat.'

Op sociale media merkte ik dat veel jongeren de ernst van de coronacrisis niet inzien', legt Dries Meirhaege uit. Met zijn label Flâneur Clothing brengt hij een lijn uit die jongeren bewust moet maken van de ernst van de situatie. 'Met deze collectie wil ik jongeren sensibiliseren en definitief een einde maken aan lockdownparty's en grote etentjes. De opbrengst wordt afgestaan aan de Koning Boudewijnstichting. Die organisatie verdeelt het geld tussen de ziekenhuizen en zorgcentra die er momenteel het meeste nood aan hebben.'

'Met de 'Blijf in uw kot'-collectie willen we jongeren ook stimuleren om actief aan vrijwilligerswerk te doen. Voor mensen die ingeschreven staan als vrijwilliger verkopen we de kleding aan productieprijs. Zij hoeven ons enkel te contacteren via Facebook, Instagram of e-mail en Flâneur Clothing zorgt voor de rest.'

Meirhaege hoopt met dit initiatief de zorgsector een hart onder de riem te steken. De collectie vind je hier.

