Nieuws en trends uit het jeansuniversum.

Genderneutraal

Het idee achter elke samenwerking van Levi's is hetzelfde: neem een iconisch item van het merk en maak er iets nieuws van. Ontwerper Hiromichi Ochiai van het Japanse cultlabel Facetasm deed exact dat. Voor zijn collectie, die niet toevallig de naam Mutation kreeg, transformeerde hij onder andere de Levi's Trucker jacket, enkele westernhemden en jeans. 'Een mutatie van geschiedenis en innovatie', zegt Ochiai hierover. Facetasm staat bekend om zijn filosofische en deconstructieve aanpak van design. De kleren zijn zowel conceptueel als draagbaar, zowel mannelijk als vrouwelijk. Ook zijn collectie voor Levi's is uniseks en ligt vanaf deze maand in de (online)winkel.Een moderne interpretatie van de jaren zeventig. Zo omschrijft jeanslabel Citizens of Humanity zijn nieuwe collectie. De hoge taille, knoopsluiting en kleine front pockets blijven behouden, maar de flare van de broekspijpen wordt ingetoomd tot een bootcut. Ook bij Arket waren de late jaren zeventig een inspiratie en combineren ze flared en oversized jeans met een vrouwelijke blouse of statementblazer. Op de catwalk geeft Hedi Slimane bij Celine het voorbeeld: zijn versie van de jaren zeventig is gebaseerd op de Franse bourgeoisie uit Saint-Germain-des-Prés. Deze handtas van Jérôme Dreyfuss is niet gemaakt van denim, wel van kalfsleer met eighties patchworkprint. Witter dan wit of gebleekt felblauw, zo kleurt de zomer.