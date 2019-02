BKRK zoekt duurzame ondernemers met een passie voor textiel

Alle ondernemers die een passie voor textiel combineren met een duurzaam businessmodel kunnen zich inschrijven voor BKRK #Textiel. Let wel: het gaat hier niet enkel om kledij. Elk product, dienst of onderzoek dat gelinkt kan worden aan textiel komt in aanmerking.

De ingediende projecten worden geëvalueerd volgens een aantal criteria. Welke technieken en materialen worden er gebruikt? Hoe duurzaam is dit project? Hoe innovatief? En wat is de relevantie van ervan in onze huidige economie?

Ontwerper Tim Van Steenbergen en Verilin-zaakvoerder Ilse Dedeken cureren de wedstrijd. Zij worden bijgestaan door twee andere juryleden uit de creatieve sector: Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens en Pascal Cools, managing director van Flanders D.C. De jury zal de deelnemers niet enkel beoordelen, maar ook ondersteunen tijdens het hele proces.

Inschrijven voor BKRK #Textiel kan tot 20 april via deze link.

Nog vragen? In deze campagnevideo legt Tim Van Steenbergen alles haarfijn uit: